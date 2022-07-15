Сергей Кирьяков - статистика
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Кирьяков
|Команда
|Ленинградец
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|1 января 1970
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Кирьяков
|Команда
|Ленинградец
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|1 января 1970
|Дата
|Матч
|Турнир
|02.04.2023
|Ленинградец
|1 : 1
|Муром
|Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
|08.04.2023
|Ленинградец
|3 : 0
|Динамо Вг
|Россия. Вторая лига. Группа 2, 2 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ленинградец
|32
|17
|1
|14
|Дата
|Матч
|15.07.2022
|Луки-Энергия
|0 : 4
|Ленинградец
|24.07.2022
|Ленинградец
|5 : 1
|Электрон
|30.07.2022
|Звезда
|0 : 0
|Ленинградец
|06.08.2022
|Ленинградец
|4 : 0
|Балтика-БФУ
|14.08.2022
|Ядро
|0 : 1
|Ленинградец
|21.08.2022
|Ленинградец
|1 : 2
|Зоркий
|27.08.2022
|Ленинградец
|2 : 1
|Енисей-М
|04.09.2022
|Ленинградец
|7 : 0
|Родина-М
|10.09.2022
|Динамо СПб
|0 : 2
|Ленинградец
|18.09.2022
|Ленинградец
|2 : 1
|Зенит-2
|22.09.2022
|Электрон
|1 : 1
|Ленинградец
|26.09.2022
|Ленинградец
|4 : 2
|Звезда
|02.10.2022
|Балтика-БФУ
|0 : 1
|Ленинградец
|15.10.2022
|Ленинградец
|3 : 1
|Ядро
|19.10.2022
|Зоркий
|1 : 2
|Ленинградец
|24.10.2022
|Енисей-М
|0 : 2
|Ленинградец
|30.10.2022
|Родина-М
|0 : 3
|Ленинградец
|05.11.2022
|Ленинградец
|1 : 0
|Динамо СПб
|09.11.2022
|Зенит-2
|1 : 1
|Ленинградец
|13.11.2022
|Ленинградец
|2 : 0
|Луки-Энергия
|02.04.2023
|Ленинградец
|1 : 1
|Муром
|08.04.2023
|Ленинградец
|3 : 0
|Динамо Вг
|15.04.2023
|Ленинградец
|0 : 0
|Текстильщик
|22.04.2023
|Чертаново
|0 : 0
|Ленинградец
|29.04.2023
|Ленинградец
|0 : 0
|Торпедо Вл
|05.05.2023
|Спартак К
|0 : 0
|Ленинградец
|10.05.2023
|Динамо Вг
|0 : 0
|Ленинградец
|16.05.2023
|Текстильщик
|0 : 0
|Ленинградец
|21.05.2023
|Ленинградец
|0 : 0
|Чертаново
|28.05.2023
|Торпедо Вл
|0 : 0
|Ленинградец
|04.06.2023
|Ленинградец
|0 : 0
|Спартак К
|10.06.2023
|Муром
|0 : 0
|Ленинградец