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    Сергей Кирьяков - статистика

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Кирьяков
    Команда Ленинградец
    Гражданство Россия
    Дата рождения 1 января 1970
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    02.04.2023 Ленинградец 1 : 1 Муром Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
    08.04.2023 Ленинградец 3 : 0 Динамо Вг Россия. Вторая лига. Группа 2, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ленинградец 32 17 1 14
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.07.2022 Луки-Энергия 0 : 4 Ленинградец
    24.07.2022 Ленинградец 5 : 1 Электрон
    30.07.2022 Звезда 0 : 0 Ленинградец
    06.08.2022 Ленинградец 4 : 0 Балтика-БФУ
    14.08.2022 Ядро 0 : 1 Ленинградец
    21.08.2022 Ленинградец 1 : 2 Зоркий
    27.08.2022 Ленинградец 2 : 1 Енисей-М
    04.09.2022 Ленинградец 7 : 0 Родина-М
    10.09.2022 Динамо СПб 0 : 2 Ленинградец
    18.09.2022 Ленинградец 2 : 1 Зенит-2
    22.09.2022 Электрон 1 : 1 Ленинградец
    26.09.2022 Ленинградец 4 : 2 Звезда
    02.10.2022 Балтика-БФУ 0 : 1 Ленинградец
    15.10.2022 Ленинградец 3 : 1 Ядро
    19.10.2022 Зоркий 1 : 2 Ленинградец
    24.10.2022 Енисей-М 0 : 2 Ленинградец
    30.10.2022 Родина-М 0 : 3 Ленинградец
    05.11.2022 Ленинградец 1 : 0 Динамо СПб
    09.11.2022 Зенит-2 1 : 1 Ленинградец
    13.11.2022 Ленинградец 2 : 0 Луки-Энергия
    02.04.2023 Ленинградец 1 : 1 Муром
    08.04.2023 Ленинградец 3 : 0 Динамо Вг
    15.04.2023 Ленинградец 0 : 0 Текстильщик
    22.04.2023 Чертаново 0 : 0 Ленинградец
    29.04.2023 Ленинградец 0 : 0 Торпедо Вл
    05.05.2023 Спартак К 0 : 0 Ленинградец
    10.05.2023 Динамо Вг 0 : 0 Ленинградец
    16.05.2023 Текстильщик 0 : 0 Ленинградец
    21.05.2023 Ленинградец 0 : 0 Чертаново
    28.05.2023 Торпедо Вл 0 : 0 Ленинградец
    04.06.2023 Ленинградец 0 : 0 Спартак К
    10.06.2023 Муром 0 : 0 Ленинградец
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