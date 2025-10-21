Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кирьяков: «Когда-то в «Спартаке» начнут думать головой, а не другими местами»

Кирьяков: «Когда-то в «Спартаке» начнут думать головой, а не другими местами»

Сегодня, 00:12

Сергей Кирьяков раскритиковал «Спартак» за нежелание приглашать российских тренеров.

– Не понимаю. Это какой-то бред. Не могу сказать, что происходит, но, наверное, все идет от руководства. Кахигао человек подневольный, он делает то, что ему говорят.

«Зенит» тоже через это проходил, когда там только зарубежные специалисты работали. Но потом пришли к мысли назначить своего и не прогадали с Семаком. Когда-то и в «Спартаке» начнут думать головой, а не другими местами.

Наверное, надо обжечься еще несколько раз, чтобы понять, что большой разницы между зарубежными специалистами такого уровня и нами вообще никакой. Понятно, что на сегодняшний день тренеры уровня Анчелотти не приедут, без шансов.

– Если брать последних тренеров «Спартака» – Станковича, Абаскаля, того же Тедеско, вы можете назвать того, кто из них на голову сильнее россиян?

– Нет, однозначно. Мы об этом говорили на тренерской конференции, которая прошла в Москве. Есть общее непонимание.

Но то что чемпионат выигрывает российский специалист – это лучшее доказательство того, что у нас сильные кадры, но почему-то несколько клубов даже не смотрят в сторону россиян.

  • За последние 10 лет «Спартак» назначал только 2 российских специалистов – Олега Кононова и Дмитрия Аленичева.
  • Сейчас команду возглавляет серб Деян Станкович.
  • Ожидается, что вскоре его сменит испанец Луис Гaрсия Пласа.

Еще по теме:
Кирьяков предложил тренера на замену Станковичу в «Спартаке» 9
Кирьяков высказался об увольнении Станковича 5
Кирьяков тремя словами оценил состояние «Спартака» 15
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кирьяков Сергей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Окончательное решение по Станковичу, новый президент «Ростова», Мостового позвали в Европу на стажировку и другие новости
01:13
Клуб Второй лиги оказался на грани банкротства
00:48
Даниил Медведев назвал лучших футболистов мира
00:29
Акинфеев объяснил провал сборной России на Евро-2016
Вчера, 23:59
2
Сперцян раскрыл детали нашумевшего конфликта с Ндонгом из «Ахмата»
Вчера, 23:49
Саввиди назвал условие для возвращения в «Ростов»
Вчера, 23:36
36-летний чемпион мира готов перейти в «Барселону»
Вчера, 23:23
2
Ещенко назвал лучшего тренера РПЛ прямо сейчас
Вчера, 22:56
3
Мостовой ответил Абаскалю, скучающему по России
Вчера, 22:40
1
Реакция Месси на поражение Аргентины в финале молодежного ЧМ
Вчера, 22:31
Все новости
Все новости
Кирьяков: «Когда-то в «Спартаке» начнут думать головой, а не другими местами»
00:12
Саввиди назвал условие для возвращения в «Ростов»
Вчера, 23:36
Черчесов высказался о лимите на легионеров в чемпионате России
Вчера, 23:11
1
Ещенко назвал лучшего тренера РПЛ прямо сейчас
Вчера, 22:56
3
Мостовой ответил Абаскалю, скучающему по России
Вчера, 22:40
1
«Зенит» пригласил «главную певицу Петербурга» на матч с «Локомотивом»
Вчера, 21:57
8
В «Спартаке» приняли окончательное решение по Станковичу
Вчера, 21:21
19
Гурцкая упрекнул «Локомотив» из-за Баринова
Вчера, 21:09
3
Карпин хочет воссоединиться в «Динамо» с экс-тренером «Ростова»
Вчера, 20:55
11
Акинфеев – о Капелло в сборной России: «Карал просто нещадно»
Вчера, 20:33
6
Абаскаль отреагировал на критику Мостового
Вчера, 20:20
3
Бородин ответил, кто талантливее – Аршавин или Батраков
Вчера, 20:08
1
Пономарев высказался об уходе Станковича из «Спартака» в сборную Сербии
Вчера, 19:50
37-летний Дзюба сделал больше всех пасов под удар с игры в этом сезоне РПЛ
Вчера, 19:40
2
«Дальше будет только хуже»: Гурцкая – о Карпине в «Динамо»
Вчера, 19:30
4
Глушаков предложил «Спартаку» российского тренера
Вчера, 19:19
9
Суд вынес решение по апелляции «Крыльев», с которых взыскали более 900 миллионов рублей
Вчера, 19:00
2
«Спартак» назвали «хедлайнером РПЛ по провальным трансферам»
Вчера, 18:43
20
Реакция Мостового на приглашение пройти тренерскую стажировку в европейском клубе
Вчера, 18:27
9
Шпилевский из «Пари НН» повторил тренерский антирекорд чемпионата России
Вчера, 18:18
1
Червиченко опасается перемен в «Ростове»
Вчера, 17:51
7
Баринов может продолжить карьеру за пределами Европы
Вчера, 17:41
7
Экс-советник Федуна усомнился в перспективах Спаллетти в «Спартаке»
Вчера, 17:17
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом»
Вчера, 16:56
1
Журналист объяснил, почему обратился к Галактионову по имени без отчества
Вчера, 16:38
6
Мостовой высказался о будущем тренере «Спартака»
Вчера, 16:29
5
Названы три топ-клуба Европы, следящие за Батраковым
Вчера, 16:16
7
«Пари НН» повторил антирекорд чемпионата России
Вчера, 16:04
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 