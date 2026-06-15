Кирьяков дал прогноз, какое место в группе ЧМ-2026 заняла бы Россия

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков предположил, как команда выступила бы на чемпионате мира-2026.

«Думаю, сборная России вышла бы в плей-офф ЧМ-2026 с третьего места. В каждой группе есть сборная, которая по уровню ниже нашей. За выход со второго тоже бы боролись. Тут уже вопрос удачного жребия. Конечно, успех домашнего чемпионата мира повторить было бы очень сложно – в четвертьфинале нашу нынешнюю команду не вижу.

Но выход из группы – да, вполне реально. Но все эти разговоры не имеют смысла, потому что нас там нет на этом чемпионате мира», – сказал Кирьяков.