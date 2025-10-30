Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Кирьяков – о руководстве «Спартака»: «Пусть смешат народ дальше…»

Кирьяков – о руководстве «Спартака»: «Пусть смешат народ дальше…»

Сегодня, 10:36
28

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о возможном назначении Марцела Лички главным тренером «Спартака».

Марцел Личка снова без работы. Насколько он мог бы помочь «Спартаку»?

– «Спартак» – ФК «Голливуд», ожидать от них можно всe, ничему уже не удивляемся. Кроме иронии и улыбки это больше ничего не вызывает. Там руководят наполовину иностранцы и понятно, что есть стремление заполучить какого‑то иностранного тренера. Сколько обжигались уже…

Стоит посмотреть на тот же «Зенит», который в свое время тоже рассматривал только иностранцев, но вдруг обратил внимание на своего специалиста и не прогадал.

Пусть в «Спартаке» занимаются тем, чем хотят, пусть смешат народ дальше… С большим уважением отношусь к «Спартаку», и хочется, чтобы он действительно стал клубом, который может серьезно конкурировать с командами, борющимися за первое место. К сожалению, мы этого не видим.

Я ничего не имею лично против Лички. В свое время он неплохо работал в «Оренбурге» и первый год в «Динамо». В принципе, он хорошо знает язык, может донести свои мысли футболистам. Есть определенный стиль, почерк, вопросов нет, но я всегда за то, чтобы работали наши специалисты.

Наши специалисты ни в чем не выступают зарубежным. Чем больше будет российских тренеров в наших клубах, тем больше мы будем прогрессировать. Мы все заинтересованы поднять наш футбол.

  • Ранее A Spor сообщил, что Личка отправлен в отставку с поста главного тренера «Карагюмрюка». Официально турецкий клуб этого не подтверждал.
  • «Спартак» сейчас занимает 6-е место в РПЛ с 22 очками после 13 туров.

Радимов объяснил, почему Станковича непросто выгнать из «Спартака» 1
Червиченко оценил вариант с назначением Лички в «Спартак»
Турецкие клубы заинтересовались хавбеком «Спартака»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Кирьяков Сергей Личка Марцел
SLADE2019
1761810850
С иностранцами обжигались - это факт. Но никак нельзя сказать, что с отечественными клуб в самое яблочко попадал. Кроме Кахигао, в руководстве одни наши. Топ-менеджеры, .... мама. А чем Личка, лучше Шварца подтянуть.
Ответить
NewLife
1761811107
"Наши специалисты ни в чем не "выступают" зарубежным. Чем больше будет российских тренеров в наших клубах, тем больше мы будем прогрессировать. Мы все заинтересованы поднять наш футбол." Этот переобувшийся "патриот", который 7 лет играл у немцев и еще три года у китайцев, сказал, что Спартак его смешит, а меня смешит, когда ангажированное срач тв дает микрофон тренерам-лузерам и позволяет им изливать свою желчь.
Ответить
Павелий
1761811186
Вот не может Кирьяков простить того, что в своё время Романцев его не позвал к себе. И с тех пор постоянно желчью брызжет на Спартак и великого Олега Иваныча.
Ответить
...уефан
1761812349
..."Нам очень важно ваше мнение, мы обязательно Вам перезвоним!"...
Ответить
ziborock
1761814155
Кирьякову не нравится что в Спартаке тренеры иностранцы и он ставит в пример Зенит, но при этом его не смущает что у Зенита на поле в старте выходит один россиянин!))) Даешь в каждый клуб российского тренера и 10 бразильцев в основу!!!)))
Ответить
FWSPM
1761815100
все клубы из верхней восьмерки тренируют местные кроме коней. Так что действительно это упорство со стороны руководства Спартака выглядит глупо. Даже если у условного гарсии все получится через год он свалит назад на повышение потому что там дом и еврокубки.
Ответить
шахта Заполярная
1761815634
Это вы клоуны смешные. Вам Спартак покоя не дает.
Ответить
