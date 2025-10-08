Кирьяков предложил тренера на замену Станковичу в «Спартаке»

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает, что Дмитрий Аленичев мог бы сменить Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

– Разговоры об увольнении Станковича идут уже давно. «Спартак» вряд ли будет бороться за первое место с этим тренером. Будут в пятерке, они этого заслуживают.

Нижняя часть таблицы уступает середине и верхней части в плане подбора игроков и их мастерства, поэтому «Спартак» железно будет где‑то в районе четвертого‑пятого места. Им будет очень тяжело бороться с «Краснодаром», ЦСКА, «Зенитом» и «Локомотивом».

Это те команды, которые сейчас будут биться, чтобы уйти на зимнюю паузу на хорошем месте. Такая интрига – украшение нашего чемпионата.

– Кто мог бы сменить Станковича в теории? Могли бы бывшие спартаковцы?

– Думаю, да. «Зенит» долго к этому приходил и, слава богу, назначил своего бывшего игрока Семака. Он показал, что наши тренеры могут работать на самом высоком уровне. Когда к этому придет «Спартак», тяжело сказать.

– Может, Аленичев смог бы?

– Аленичев тоже в том числе. Он и другие бывшие футболисты «Спартака» заслуженно должны получить свой шанс.