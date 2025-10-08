Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кирьяков предложил тренера на замену Станковичу в «Спартаке»

Кирьяков предложил тренера на замену Станковичу в «Спартаке»

Сегодня, 09:19
5

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает, что Дмитрий Аленичев мог бы сменить Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

– Разговоры об увольнении Станковича идут уже давно. «Спартак» вряд ли будет бороться за первое место с этим тренером. Будут в пятерке, они этого заслуживают.

Нижняя часть таблицы уступает середине и верхней части в плане подбора игроков и их мастерства, поэтому «Спартак» железно будет где‑то в районе четвертого‑пятого места. Им будет очень тяжело бороться с «Краснодаром», ЦСКА, «Зенитом» и «Локомотивом».

Это те команды, которые сейчас будут биться, чтобы уйти на зимнюю паузу на хорошем месте. Такая интрига – украшение нашего чемпионата.

– Кто мог бы сменить Станковича в теории? Могли бы бывшие спартаковцы?

– Думаю, да. «Зенит» долго к этому приходил и, слава богу, назначил своего бывшего игрока Семака. Он показал, что наши тренеры могут работать на самом высоком уровне. Когда к этому придет «Спартак», тяжело сказать.

– Может, Аленичев смог бы?

– Аленичев тоже в том числе. Он и другие бывшие футболисты «Спартака» заслуженно должны получить свой шанс.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками после 11 туров.
  • Деян Станкович возглавляет красно-белых с июня 2024 года.
  • Аленичев работал в «Спартаке» в 2015–2016 годах.

Еще по теме:
Ари оценил огромные траты «Спартака» на трансферы
Ари назвал идеального тренера для «Спартака» 1
Семшов сказал, как «Спартаку» поступить со Станковичем 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Кирьяков Сергей Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nik55
1759905957
это не вдолбить руководству Спартака
Ответить
VVM1964
1759908077
Шо опять !?)))...
Ответить
SLADE2019
1759908850
А давайте референдум на эту тему проведем. Каждый день пачками сыпятся рекомендации. Наши менеджеры и так не шибко грамотные. Не распыляйте их внимание.
Ответить
Интерес
1759909794
Был уже.Не сдюжил.Алекперов сам ещё тот "россиянин" и у него иные представления о национальном достоинстве тренера.Зачем ему этот "русский замарашка"? Алень какой-то...
Ответить
FFR
1759914599
Вопрос поставлен неправильно. Заменить могут все. А вопрос ставить нужно так: кто приведёт Спартак к чемпионству? Нужно искать именно такого тренера победителя. Другие места кроме первого, неинтересны и не рассматриваются.
Ответить
Главные новости
Стало известно, сыграет ли Россия с Бразилией в 2026 году
12:32
Назван первый игрок-миллиардер в истории футбола
12:08
ФотоРоналду получил специальную награду за игру в сборной Португалии
11:33
РПЛ определила лучшего игрока в сентябре
11:17
Ари назвал идеального тренера для «Спартака»
11:06
1
Карпин высказался о вызове Смолова в сборную России
10:45
3
Агент Глебова оценил шансы игрока уехать в Европу зимой
10:13
3
Семшов сказал, как «Спартаку» поступить со Станковичем
10:00
4
В Кубке России могут запретить легионеров
09:29
16
Кирьяков предложил тренера на замену Станковичу в «Спартаке»
09:19
5
Все новости
Все новости
Ари оценил огромные траты «Спартака» на трансферы
12:25
Черданцев оценил промах Дзюбы с пенальти
11:48
Радимов – о тренере в РПЛ: «Ощущение, что он приехал в банановую республику учить обезьян добывать огонь»
10:56
1
Защитник «Локомотива» заявил о желании пройти сезон в РПЛ без поражений
10:34
2
Агент Глебова оценил шансы игрока уехать в Европу зимой
10:13
3
Семшов сказал, как «Спартаку» поступить со Станковичем
10:00
4
Червиченко сказал, когда в руководстве «Спартака» произойдут изменения
09:43
1
Кирьяков предложил тренера на замену Станковичу в «Спартаке»
09:19
5
Осинькин назвал лучшим игроком России футболиста со скандальным имиджем
08:55
Батраков назвал дату своего отъезда в Европу
08:45
5
Червиченко оценил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с ЦСКА
08:14
4
«Спартак» продлит контракт с российским защитником
08:06
8
Корнеев назвал особенность «Спартака» при Станковиче
07:58
Радимов назвал футболиста «Динамо», чья игра смотрится безобразно
07:43
1
Игнашевич прокомментировал слухи о назначении в «Оренбург»
00:48
1
Кафанов отреагировал на желание Израиля переманить вратаря сборной России
00:36
ФотоБубнов поставил оценки ЦСКА и «Спартаку» за воскресное дерби
00:24
6
Батраков назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл
00:12
1
ФотоГенич показал подарок от «Спартака»
Вчера, 23:59
6
Игнашевич наотрез отказался тренировать «Спартак»
Вчера, 23:35
13
Черданцев оценил потерю очков «Зенита» с «Акроном»
Вчера, 23:23
Карпин отреагировал на пародию Талалаева
Вчера, 23:11
8
Смолов объяснил, почему «Спартак» должен уволить Станковича
Вчера, 22:56
5
Сафонов рассказал о первом дне в сборной России
Вчера, 22:46
4
Пименов указал на судейскую ошибку в дерби ЦСКА – «Спартак»: «Ни в какие рамки не лезет»
Вчера, 22:34
6
Овчинников проанализировал спорный пенальти в матче «Акрон» – «Зенит»
Вчера, 22:00
4
Червиченко объяснил приглашение Хави в «Спартак»
Вчера, 21:50
1
Черданцев сказал, чем «Локомотив» удивил его в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:30
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 