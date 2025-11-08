Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Кирьяков считает, что 72-летний Пеллегрини был пьяный, когда предложил кардинально изменить правила футбола

Кирьяков считает, что 72-летний Пеллегрини был пьяный, когда предложил кардинально изменить правила футбола

8 ноября, 14:52
3

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал революционную идею главного тренера «Бетиса» Мануэля Пеллегрини.

«Что он выпивал в предыдущий вечер, чтобы делать такие заявления? Это бред какой-то! Даже комментировать не хочется. Зашли за середину поля и назад не играешь? Но бывают ситуации, когда попадаешь под прессинг, а единственный ход – это возврат мяча на свою половину поля через вратаря или центрального защитника. Если этого лишить, то один из элементов футбола уйдeт в прошлое. Ну полный бред.

Потому мы и любим футбол, что в нeм много интересных ходов, есть возможность играть разнообразно за счeт контроля мяча. Это тогда будет какой-то баскетбол или гандбол, где нельзя возвращать мяч назад. Можно отнестись к этому с сарказмом», – сказал Кирьяков.

  • Пеллегрини в «Бетисе» с 2020 года.
  • Тренер брал АПЛ с «Манчестер Сити».
  • В 2009-2010 годах Пеллегрини был в «Реале».

Источник: «Советский спорт»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Бетис Пеллегрини Мануэль Кирьяков Сергей
Комментарии (3)
рылы
1762605819
а что вчера пил журналист, который сегодня с утра выдвинул романцева в президенты вместо ельцина?
Ответить
andrei-sarap-yandex
1762606602
А что хорошая идея ....будут больше бегать и атаковать
Ответить
