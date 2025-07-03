Отказавший «Локомотиву» Вера подписал контракт с новым клубом

«Аль-Вахда» из ОАЭ объявила о переходе экс-игрока «Оренбурга» и «Химок» Лукаса Веры.
Сообщалось, что полузащитник подпишет контракт на два года с зарплатой 1,5 миллиона евро.
Ради этого варианта продолжения карьеры аргентинец отказал «Локомотиву».
- Рыночная стоимость Веры – 3,5 миллиона евро.
- Он провел в «Химках» один сезон: 31 матч, 7 голов, 4 ассиста.
- Лукас стал свободным агентом из-за банкротства подмосковного клуба.
- Помимо «Локомотива», аргентинцем интересовался «Рубин».
Источник: твиттер «Аль-Вахды»