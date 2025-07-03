Отказавший «Локомотиву» Вера подписал контракт с новым клубом

«Аль-Вахда» из ОАЭ объявила о переходе экс-игрока «Оренбурга» и «Химок» Лукаса Веры.

Сообщалось, что полузащитник подпишет контракт на два года с зарплатой 1,5 миллиона евро.

Ради этого варианта продолжения карьеры аргентинец отказал «Локомотиву».