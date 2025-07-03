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  • Отказавший «Локомотиву» Вера подписал контракт с новым клубом

Отказавший «Локомотиву» Вера подписал контракт с новым клубом

3 июля, 14:56

«Аль-Вахда» из ОАЭ объявила о переходе экс-игрока «Оренбурга» и «Химок» Лукаса Веры.

Сообщалось, что полузащитник подпишет контракт на два года с зарплатой 1,5 миллиона евро.

Ради этого варианта продолжения карьеры аргентинец отказал «Локомотиву».

  • Рыночная стоимость Веры – 3,5 миллиона евро.
  • Он провел в «Химках» один сезон: 31 матч, 7 голов, 4 ассиста.
  • Лукас стал свободным агентом из-за банкротства подмосковного клуба.
  • Помимо «Локомотива», аргентинцем интересовался «Рубин».

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Источник: твиттер «Аль-Вахды»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Трансферы Химки Аль-Вахда Вера Лукас
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