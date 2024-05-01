Файзуллаев досрочно вернется в ЦСКА из сборной Узбекистана U-23

Узбекистанская футбольная ассоциация (УФА) сообщила, что решила досрочно отпустить нападающего Аббосбека Файзуллаева из сборной U-23 в ЦСКА.

«Наш футболист Аббосбек Файзуллаев, внесший достойный вклад в исторический результат нашей сборной на Кубке Азии U-23, в соответствии с соглашением отправляется в Москву для подготовки к следующим важным матчам.

УФА выражает благодарность клубу ЦСКА за помощь нашему легионеру в попадании в сборную для отбора на Олимпиаду», – говорится в сообщении.

Красно-синие 2 мая дома сыграют с «Зенитом» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.