Файзуллаев досрочно вернется в ЦСКА из сборной Узбекистана U-23

Узбекистанская футбольная ассоциация (УФА) сообщила, что решила досрочно отпустить нападающего Аббосбека Файзуллаева из сборной U-23 в ЦСКА.
«Наш футболист Аббосбек Файзуллаев, внесший достойный вклад в исторический результат нашей сборной на Кубке Азии U-23, в соответствии с соглашением отправляется в Москву для подготовки к следующим важным матчам.
УФА выражает благодарность клубу ЦСКА за помощь нашему легионеру в попадании в сборную для отбора на Олимпиаду», – говорится в сообщении.
Красно-синие 2 мая дома сыграют с «Зенитом» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.
- Сборная Узбекистана вышла в финал Кубка Азии U-23 и благодаря этому завоевала право сыграть на Олимпийских играх-2024.
- Файзуллаев сыграл за сборную в двух матчах – на стадиях 1/4 и 1/2 финала.
- В финале турнира 2 мая Узбекистан сыграет с Японией.
- Перед решающим матчем узбекская сборная также отпустила еще двух игроков в их клубы – Абдукодира Хусанова («Ланс») и Хожимата Эркинова («Аль-Вахда» Абу-Даби), известного в России по выступлениям за «Торпедо».