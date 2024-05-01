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    • Файзуллаев досрочно вернется в ЦСКА из сборной Узбекистана U-23

    Файзуллаев досрочно вернется в ЦСКА из сборной Узбекистана U-23

    Узбекистанская футбольная ассоциация (УФА) сообщила, что решила досрочно отпустить нападающего Аббосбека Файзуллаева из сборной U-23 в ЦСКА.

    «Наш футболист Аббосбек Файзуллаев, внесший достойный вклад в исторический результат нашей сборной на Кубке Азии U-23, в соответствии с соглашением отправляется в Москву для подготовки к следующим важным матчам.

    УФА выражает благодарность клубу ЦСКА за помощь нашему легионеру в попадании в сборную для отбора на Олимпиаду», – говорится в сообщении.

    Красно-синие 2 мая дома сыграют с «Зенитом» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.

    • Сборная Узбекистана вышла в финал Кубка Азии U-23 и благодаря этому завоевала право сыграть на Олимпийских играх-2024.
    • Файзуллаев сыграл за сборную в двух матчах – на стадиях 1/4 и 1/2 финала.
    • В финале турнира 2 мая Узбекистан сыграет с Японией.
    • Перед решающим матчем узбекская сборная также отпустила еще двух игроков в их клубы – Абдукодира Хусанова («Ланс») и Хожимата Эркинова («Аль-Вахда» Абу-Даби), известного в России по выступлениям за «Торпедо».

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    Источник: телеграм-канал Uzbekistan Football Association

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    01.05.2024 11:20
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    Комментарии (2)
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    Валя Ромашина
    1714552408
    Давно пара привлекать в команды России мигрантов из средний Азии . Они за 30 тыс. деревянных выиграют все титулы и перебегают всех . А какая экономия
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    ...уефан
    1714560139
    ...Олдинга, Узбекистон! Забирайте Кубок!...
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