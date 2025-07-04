Вера объяснил, почему перешел в «Аль-Вахду» вместо «Локомотива»

Полузащитник Лукас Вера, перешедший из «Химок» в эмиратскую «Аль-Вахду», объяснил, почему сорвался его трансфер в «Локомотив».

«Я очень хотел оказаться в «Локомотиве» и надеялся, что клуб поверит в меня. Но были люди, которые сказали, что сделка сорвалась. Все разговоры о «Рубине» – просто слухи, ничего больше. Только «Аль-Вахда» быстро и чeтко проявила серьeзную заинтересованность во мне. Для меня очень важно и ценно такое отношение клуба», – сказал Вера.