Вера объяснил, почему перешел в «Аль-Вахду» вместо «Локомотива»

Полузащитник Лукас Вера, перешедший из «Химок» в эмиратскую «Аль-Вахду», объяснил, почему сорвался его трансфер в «Локомотив».
«Я очень хотел оказаться в «Локомотиве» и надеялся, что клуб поверит в меня. Но были люди, которые сказали, что сделка сорвалась. Все разговоры о «Рубине» – просто слухи, ничего больше. Только «Аль-Вахда» быстро и чeтко проявила серьeзную заинтересованность во мне. Для меня очень важно и ценно такое отношение клуба», – сказал Вера.
- В сезоне-2024/2025 28-летний Вера провел за «Химки» 31 матч, забил 7 голов, отдал 4 передачи.
- Ранее он провел два сезона в «Оренбурге».
Источник: «Чемпионат»