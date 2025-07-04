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  • Вера объяснил, почему перешел в «Аль-Вахду» вместо «Локомотива»

Вера объяснил, почему перешел в «Аль-Вахду» вместо «Локомотива»

4 июля, 10:37
1

Полузащитник Лукас Вера, перешедший из «Химок» в эмиратскую «Аль-Вахду», объяснил, почему сорвался его трансфер в «Локомотив».

«Я очень хотел оказаться в «Локомотиве» и надеялся, что клуб поверит в меня. Но были люди, которые сказали, что сделка сорвалась. Все разговоры о «Рубине» – просто слухи, ничего больше. Только «Аль-Вахда» быстро и чeтко проявила серьeзную заинтересованность во мне. Для меня очень важно и ценно такое отношение клуба», – сказал Вера.

  • В сезоне-2024/2025 28-летний Вера провел за «Химки» 31 матч, забил 7 голов, отдал 4 передачи.
  • Ранее он провел два сезона в «Оренбурге».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Аль-Вахда Локомотив Вера Лукас
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Комментарии (1)
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... и зарплата в два раза больше, подумал Вера, но не сказал...
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