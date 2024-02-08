Бакаев сказал, сколько тратит в месяц в Абу-Даби: «Здесь все дорого, вообще жесть»

Полузащитник «Аль-Вахды» Зелимхан Бакаев признался, что его удивили цены в ОАЭ.

«Сколько трачу в месяц? Здесь, в Эмиратах, реально очень дорого. Ты купил круассан – тысячи полторы. Это вообще жесть! Я не понимаю, как это работает! Это сумасшествие!

Хватает ли мне тех 10 процентов, что я оставляю себе? Да, хватает. Могу в ресторан пойти. Я не балуюсь в плане того, чтобы пойти на шопинг, потому что в любом случае там ребенок, много моментов. Но все хватает, грех жаловаться.

Сколько стоит жизнь в Абу-Даби в месяц? Я думаю, что в рублях где-то 500 тысяч. На всю семью плюс-минус. Я говорю по последним расходам. Здесь все дорого. Я думал, что наоборот дешевле, чем в России», – сказал Бакаев.

Бакаев выступает за клуб из Абу-Даби на правах аренды.

Права на россиянина принадлежат «Зениту».

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