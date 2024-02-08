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    • Бакаев сказал, сколько тратит в месяц в Абу-Даби: «Здесь все дорого, вообще жесть»

    Бакаев сказал, сколько тратит в месяц в Абу-Даби: «Здесь все дорого, вообще жесть»

    Полузащитник «Аль-Вахды» Зелимхан Бакаев признался, что его удивили цены в ОАЭ.

    «Сколько трачу в месяц? Здесь, в Эмиратах, реально очень дорого. Ты купил круассан – тысячи полторы. Это вообще жесть! Я не понимаю, как это работает! Это сумасшествие!

    Хватает ли мне тех 10 процентов, что я оставляю себе? Да, хватает. Могу в ресторан пойти. Я не балуюсь в плане того, чтобы пойти на шопинг, потому что в любом случае там ребенок, много моментов. Но все хватает, грех жаловаться.

    Сколько стоит жизнь в Абу-Даби в месяц? Я думаю, что в рублях где-то 500 тысяч. На всю семью плюс-минус. Я говорю по последним расходам. Здесь все дорого. Я думал, что наоборот дешевле, чем в России», – сказал Бакаев.

    • Бакаев выступает за клуб из Абу-Даби на правах аренды.
    • Права на россиянина принадлежат «Зениту».

    Какой футболист на фото? Попробуйте отгадать этого и других игроков в игре «Невидимка»!

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    08.02.2024 11:46
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    Комментарии (4)
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    СпорЦмен
    1707383227
    Надо ему на вторую работу устроится. Пусть семечки продает, а то так семью не покормит. :)))
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    acor94
    1707386093
    "Я не балуюсь в плане того, чтобы пойти на шопинг, потому что в любом случае там ребенок, много моментов." Требуется помощь опытных переводчиков!!! Зачем брать интервью у людей, которые даже языка не знают. Мне кажется тот же Личка из динамо куда сноснее изъясняется, хотя в стране пару лет.
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1707386818
    Он на арабском интервью давал, это переводчик такой
    Ответить
    ...уефан
    1707489997
    ... ещё всплакнул бы...
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