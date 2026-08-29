Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев прокомментировал исход матча 6-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).
- Единственный гол динамовцы забили во втором тайме с пенальти.
- «Локомотив» только за счет дополнительных показателей не идет в зоне вылета.
- Впереди у «Локо» матч с «Балтикой» (6 сентября).
«Я не видел эпизода с пенальти. Пропустил, что было на Пиняеве. Не удивлюсь, если там немножко придумано. Это реалии нашего футбола. Я много чего сказал бы, но пока не буду. Мне ещe три года минимум играть», – сказал Бакаев.
Источник: «Матч ТВ»