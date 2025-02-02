«Оренбург» продаст полузащитника клубу из ОАЭ

«Оренбург» близок к достижению договоренности с «Аль-Вахдой» о трансфере полузащитника Мохаммада Горбани. Клуб из ОАЭ заплатит за 23-летнего иранца 1,25 миллиона евро. «Оренбург» получит дополнительно 250 тысяч евро, если игрок попадет на чемпионат мира, плюс предусмотрены еще 150 тысяч евро бонусов и выплаты в размере 20% от перепродажи.

При этом «Оренбург» пока не ищет игрока на позицию Горбани.