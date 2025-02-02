«Оренбург» продаст полузащитника клубу из ОАЭ

«Оренбург» близок к достижению договоренности с «Аль-Вахдой» о трансфере полузащитника Мохаммада Горбани. Клуб из ОАЭ заплатит за 23-летнего иранца 1,25 миллиона евро. «Оренбург» получит дополнительно 250 тысяч евро, если игрок попадет на чемпионат мира, плюс предусмотрены еще 150 тысяч евро бонусов и выплаты в размере 20% от перепродажи.
При этом «Оренбург» пока не ищет игрока на позицию Горбани.
- В этом сезоне хавбек сыграл за российский клуб в 19 встречах во всех турнирах, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- Контракт Горбани с «Оренбургом» рассчитан до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
- После перехода в «Оренбург» Горбани дебютировал в сборной Ирана, за которую провел 7 матчей.