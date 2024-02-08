«Я не хотел этого»: Бакаев рассказал о своем уходе из «Зенита»

Полузащитник «Аль-Вахды» Зелимхан Бакаев поделился подробностями своего ухода из «Зенита». Россиянин перешел в клуб из Абу-Даби на правах аренды.

«Честно, я не хотел этого. Это не унижение, идти просить себе что-то, но я в любом случае знаю себе цену. Я не хочу идти и просить себе контракт. Представьте, что я пошел и выбил себе контракт. Но люди меня не хотят видеть. Вот проблемы будут, также буду сидеть. Мне это не надо. Клуб, которому я нужен, должен проявить инициативу. Не хочет – я ничего не могу с этим сделать. Мое дело было – до последнего работать. Я ни с кем не подписывал контракт, до последнего ждал.

У меня контракт лежал контракт три месяца. Только от «Зенита»? Да. Были ли от других клубов? Если я не ошибаюсь, не было на тот момент. Но именно конкретное – от «Зенита», – сказал Бакаев.