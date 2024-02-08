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    • «Я не хотел этого»: Бакаев рассказал о своем уходе из «Зенита»

    «Я не хотел этого»: Бакаев рассказал о своем уходе из «Зенита»

    Полузащитник «Аль-Вахды» Зелимхан Бакаев поделился подробностями своего ухода из «Зенита». Россиянин перешел в клуб из Абу-Даби на правах аренды.

    «Честно, я не хотел этого. Это не унижение, идти просить себе что-то, но я в любом случае знаю себе цену. Я не хочу идти и просить себе контракт. Представьте, что я пошел и выбил себе контракт. Но люди меня не хотят видеть. Вот проблемы будут, также буду сидеть. Мне это не надо. Клуб, которому я нужен, должен проявить инициативу. Не хочет – я ничего не могу с этим сделать. Мое дело было – до последнего работать. Я ни с кем не подписывал контракт, до последнего ждал.

    У меня контракт лежал контракт три месяца. Только от «Зенита»? Да. Были ли от других клубов? Если я не ошибаюсь, не было на тот момент. Но именно конкретное – от «Зенита», – сказал Бакаев.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    08.02.2024 12:12
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    Комментарии (7)
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    acor94
    1707385236
    Я вообще не понимаю что он несёт. Рандомайзер, набор фраз, какой контракт от зенита лежал? Кого он ждал? Тут же новость про аренду? Или уже нет? Есть тут переводчики?
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    alp
    1707385953
    для Спартака был хорош.. для Зенита, слабоват...
    Ответить
    andr45
    1707387271
    ЦЕНА БАКАЕВА За «СПАРТАК» Бакаев провёл 105 игр, в которых забил 11 мячей. В сезоне 2021-2022 провел 26 игр и забил НОЛЬ голов) «ОБВОДКА-УЛУЧШЕНИЕ Здесь Бакаев находился где-то на ДЕВЯТОМ месте, уступая Эль Кабиире, Кварацхелия, Малкому, Берише и т.д.» «ОБВОДКА-ОБЫГРЫШ Здесь Бакаев находился где-то на ВОСЬМОМ месте, уступая Кварацхелия, Макарову, Мирзову и т.д.»
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    fakeid
    1707388770
    по-моему, это он про спартак, а не зенит.
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    Азбука
    1707391663
    Для тех, кто не понял о чём тут накропали, поясняю. Заголовок не соответствует тексту статьи. В заголовке пишут об уходе из Зенита, а Бакаев рассказывает, почему ушёл из Спартака.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707391997
    Твоя цена и твой уровень явно не дотягивает до Зенита. Твой предел это середняк срамтак. Гыгыгы
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