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    Бакаев оценил вероятность возвращения в «Спартак»

    Полузащитник клуба «Аль-Вахда» Зелимхан Бакаев сказал, что ему трудно представить возвращение в «Спартак». Он выступает за команду из ОАЭ на правах аренды из «Зенита».

    «Могу ли я представить, что вернусь в «Спартак»? Это тяжело представить уже. Я не знаю. Обижен ли я на болельщиков «Спартака»? Конечно, нет, а на что я должен быть обижен? Считают, что я подвел «Спартак»? Ну, они так считают. Как мне может быть обидно? Если бы я был на их месте, то, может быть, сидел бы и так же думал: «Как ты мог вообще перейти к принципиальному сопернику?» Это нормально, я не держу никаких обид.

    Но не все болельщики такие. Многие знают, что было, со многими я знаком, с многими у меня хорошие отношение. Есть ли обида на «Спартак»? Ни на кого, абсолютно. Они так решили. Все, это жизнь, это бизнес. Значит, я не сделал достаточно, чтобы продлили контракт», – сказал Бакаев.

    • Бакаев выступал в «Спартаке» с начала карьеры и до 2022 года, когда перешел в «Зенит».
    • В сезоне-2018/19 он играл на правах аренды в тульском «Арсенале».

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    Источник: YouTube-канал Nobel

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    08.02.2024 15:14
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    Комментарии (16)
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    DVOK68
    1707395014
    Угу.Это жизнь это бизнес) И бизнес не получился в Спартаке из-за нервов его,когда малейшая неточность в пасе или ударе по мячу напрочь выбивала его из колеи на пару матчей) И конечно в Зените бизнес тоже не получился,из-за того что явно не проходил в основу.Приезжайте к нам ишо)
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    СпорЦмен
    1707396477
    Надеюсь вернётся в срамтак. :)))
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    acor94
    1707396645
    За 5 миллионов продадим))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707399574
    Он способен поднять свинарник с колен. Гыгыгы
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    VPERDIV SPARTAK
    1707400217
    Вместе с Уруновым нужно вам вернуться и вернуть из пердива спам в вышку))
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    Дубина
    1707401039
    Не нужны на м вшивые!))) Вонять будет сильно! Пускай в помойке сидит на лавке потом.
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    ABF
    1707405299
    Гы-гы! Хороший парень, но не для Спартака. Не буду оскорблять, Бакаев этого не заслуживает, парень действительно хороший, но не спартаковец он, не Дасаев, Хидиятуллин, Хлестова, Тихонов, Титов и т.д. Извини, Землихан, ты не спартаковец!
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    Krics
    1707411659
    В могиле нет карманов,а если жизнь -это бизнес,не те ты книжки читал,ихмо.
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    Валя Ромашина
    1707456014
    Нафиг он Спартаку не нужен
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    ...уефан
    1707497009
    ...ну уж нет...
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