Бакаев оценил вероятность возвращения в «Спартак»

Полузащитник клуба «Аль-Вахда» Зелимхан Бакаев сказал, что ему трудно представить возвращение в «Спартак». Он выступает за команду из ОАЭ на правах аренды из «Зенита».

«Могу ли я представить, что вернусь в «Спартак»? Это тяжело представить уже. Я не знаю. Обижен ли я на болельщиков «Спартака»? Конечно, нет, а на что я должен быть обижен? Считают, что я подвел «Спартак»? Ну, они так считают. Как мне может быть обидно? Если бы я был на их месте, то, может быть, сидел бы и так же думал: «Как ты мог вообще перейти к принципиальному сопернику?» Это нормально, я не держу никаких обид.

Но не все болельщики такие. Многие знают, что было, со многими я знаком, с многими у меня хорошие отношение. Есть ли обида на «Спартак»? Ни на кого, абсолютно. Они так решили. Все, это жизнь, это бизнес. Значит, я не сделал достаточно, чтобы продлили контракт», – сказал Бакаев.