Бакаев рассказал об отношении к Зареме

Полузащитник «Аль-Вахды» Зелимхан Бакаев рассказал о своем отношении к супруге экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой. Ранее она саркастично высказывалась об игроке после его ухода из московского клуба в «Зенит».

«Слова Заремы о моем поцелуе стрелки? Вроде бы я этого не делал. Что еще сказать? Почему она так много внимания уделяла мне? Я не знаю (смеется). Хороший пиар! Никаких проблем.

Знаком ли я с Заремой лично? Очень приятный человек. У меня хороший опыт личного общения с ней, вопросов нет. Тем более она жена очень уважаемого мной человека, который очень помог мне в моей карьере и жизни. Никаких вопросов нет, никаких обид, что бы она ни говорила», – сказал Бакаев.