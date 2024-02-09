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    Бакаев рассказал об отношении к Зареме

    Полузащитник «Аль-Вахды» Зелимхан Бакаев рассказал о своем отношении к супруге экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой. Ранее она саркастично высказывалась об игроке после его ухода из московского клуба в «Зенит».

    «Слова Заремы о моем поцелуе стрелки? Вроде бы я этого не делал. Что еще сказать? Почему она так много внимания уделяла мне? Я не знаю (смеется). Хороший пиар! Никаких проблем.

    Знаком ли я с Заремой лично? Очень приятный человек. У меня хороший опыт личного общения с ней, вопросов нет. Тем более она жена очень уважаемого мной человека, который очень помог мне в моей карьере и жизни. Никаких вопросов нет, никаких обид, что бы она ни говорила», – сказал Бакаев.

    • Бакаев выступал в «Спартаке» с начала карьеры и до 2022 года, когда перешел в «Зенит».
    • В сезоне-2018/19 он играл на правах аренды в тульском «Арсенале».
    • Бакаев по-прежнему принадлежит «Зениту» и выступает за клуб из ОАЭ на правах аренды.

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    Источник: YouTube-канал Nobel

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    09.02.2024 09:15
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    Комментарии (3)
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    WE ARE FOR PETER
    1707474389
    Хитрец какой!)
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    ...уефан
    1707571045
    ...в футбол надо играть лучше, а интервью давать меньше...
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