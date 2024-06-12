В сделку по Соболеву могут включить еще одного игрока «Зенита»

«Зенит» может включить полузащитника Зелимхана Бакаева в сделку по трансферу нападающего Александра Соболева из «Спартака».
«В «Зените» по-прежнему рассматривают кандидатуру Александра Соболева. Как показал прошедший сезон, команде Сергея Семака не хватало мощного фактурного форварда. Не исключен даже сценарий с включением в сделку Зелимхана Бакаева, отыгравшего прошлый сезон в аренде в ОАЭ», – сказал источник «РИА Новости».
- 27-летний Соболев провел в минувшем сезоне 34 матча за «Спартак», забил 10 голов, отдал 8 передач.
- 27-летний Бакаев сыграл в прошлом сезоне 33 встречи: 25 за «Аль-Вахду» и 8 за «Зенит». В составе команды из ОАЭ он забил 1 гол и отдал 3 передачи.
- Бакаев перебрался в петербургский клуб из «Спартака» в 2022 году.