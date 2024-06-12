В сделку по Соболеву могут включить еще одного игрока «Зенита»

«Зенит» может включить полузащитника Зелимхана Бакаева в сделку по трансферу нападающего Александра Соболева из «Спартака».

«В «Зените» по-прежнему рассматривают кандидатуру Александра Соболева. Как показал прошедший сезон, команде Сергея Семака не хватало мощного фактурного форварда. Не исключен даже сценарий с включением в сделку Зелимхана Бакаева, отыгравшего прошлый сезон в аренде в ОАЭ», – сказал источник «РИА Новости».