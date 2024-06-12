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    • В сделку по Соболеву могут включить еще одного игрока «Зенита»

    В сделку по Соболеву могут включить еще одного игрока «Зенита»

    «Зенит» может включить полузащитника Зелимхана Бакаева в сделку по трансферу нападающего Александра Соболева из «Спартака».

    «В «Зените» по-прежнему рассматривают кандидатуру Александра Соболева. Как показал прошедший сезон, команде Сергея Семака не хватало мощного фактурного форварда. Не исключен даже сценарий с включением в сделку Зелимхана Бакаева, отыгравшего прошлый сезон в аренде в ОАЭ», – сказал источник «РИА Новости».

    • 27-летний Соболев провел в минувшем сезоне 34 матча за «Спартак», забил 10 голов, отдал 8 передач.
    • 27-летний Бакаев сыграл в прошлом сезоне 33 встречи: 25 за «Аль-Вахду» и 8 за «Зенит». В составе команды из ОАЭ он забил 1 гол и отдал 3 передачи.
    • Бакаев перебрался в петербургский клуб из «Спартака» в 2022 году.

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    Источник: РИА Новости

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    Сегодня, 12:27
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    Комментарии (42)
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    FRZZ
    1718190479
    Можно подумать, что Соболев сильнее Бакаева...
    Ответить
    Алим Терек
    1718192575
    Зенит наверно солить собирается нападающих,Гарре,Гуарирапа,Соболев,Сергеев,Касьерра,Ерохин,Изидор,Барановский,еще хотят купить Глушенкова,которого смело можно причислить к напам.
    Ответить
    Freyd
    1718194018
    За 30 лямов отступных в евриках,пусть забирают.И Бакаева оставят себе.
    Ответить
    Freyd
    1718194147
    Забыл.Зенит решил накупить полный состав паспортистов,и в следующем году не быть позором Российского футбола и в основе выпускать по 9 паспортистов,без обезьян.
    Ответить
    алдан2014
    1718195456
    Надеюсь на благоразумие руководства Спартака. Бакаев стал недоразумением.
    Ответить
    R_a_i_n
    1718196539
    Хрена лысого. Бакаева ни под каким соусом назад. Фактурный нап нужен? Там Зюба работу ищет.
    Ответить
    Невописынок
    1718196763
    Да кому это убожество нужно вообще, вечно обиженный хряк, со слезами на глазах, толку от него не будет, ему скорее к проводницам надо, или в конюшню, там таких любят подбирать
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1718197072
    Хряки, Дзюбу берите. Он вас с колен поднимет. А то надоело вас видеть дышащими в районе пупка. Гыгыгы
    Ответить
    k611
    1718198089
    Бред. Они считают у руководства Спартака Q на нуле что ли. Нафиг этот сбитый лётчик нужен. Пускай в Средней Азии играет.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1718202967
    В каком угаре надо быть,чтобы сочинить такую хрень?!
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