Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Герман Ткаченко объяснил, почему не считает переход Бакаева в «Зенит» ошибкой

    Герман Ткаченко объяснил, почему не считает переход Бакаева в «Зенит» ошибкой

    Агент полузащитника Зелимхана Бакаева Герман Ткаченко считает, что его клиент не ошибся, согласившись перейти в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года. Сейчас хавбек выступает на правах аренды в «Аль-Вахде» из ОАЭ.

    «Трансфер в «Зенит» – это не ошибка. Это не лучший этап карьеры, но это было то, что ответственно нужно было принимать, потому что другие предложения либо они еще не пробивались, либо отодвигались по одной либо другой причине.

    В приоритете был переход за границу, именно в Европу, вместе с продлением со «Спартаком». Он в душе этого очень хотел, но ни то, ни другое не получилось. И на повестке тогда возникла вот еще одна мечта.

    Мы несколько раз летали в Саудовскую Аравию, с одной из команд выходили на сделку. Она не получилась из-за того, что нужно было на пару недель передвигать, а в «Зените» был назначен медосмотр.

    Предложение от «Зенита» было 15 июня. Ну, то есть, которое было на бумаге и которое можно было принимать. И я посоветовал это сделать. Это часть профессии и, конечно, идя в «Зенит», мы понимали, что можем столкнуться с дефицитом времени, с более сильной конкуренцией, чем в других российских клубах. Мы это закладывали, это не было для нас новостью», – сказал Ткаченко.

    • Бакаев провел за «Аль-Вахду» 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 передачу.
    • Игрок ушел из «Спартака» в «Зенит» бесплатно после окончания контракта с красно-белыми.

    Новости по теме
    Бакаев назвал главного таланта РПЛ – он из «Спартака» 16
    Бакаев рассказал об отношении к Зареме 3
    «Я мучился»: Бакаев объяснил, почему не заиграл в «Зените» 7
    Источник: YouTube-канал Nobel

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2024 09:58
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+