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    «Я мучился»: Бакаев объяснил, почему не заиграл в «Зените»

    Полузащитник Зелимхан Бакаев высказался о том, почему у него не получилось проявить себя в «Зените». Игрок по-прежнему принадлежит петербургскому клубу, но с сентября прошлого года выступает на правах аренды за «Аль-Вахду» из ОАЭ.

    «Я анализировал. Конечно же, как любой человек на моем месте. Ну, я не знаю, я делал все, что в моих силах, максимально работал. Первые полгода у меня просто ничего не получалось. В «Зенит» перешел, вообще ничего. У меня и на тренировках ничего не получалось, я мучился.

    Почему? Не знаю, адаптация какая-то там сумасшедшая была. Первый месяц хорошо было на эмоциях, а потом спад. Я прихожу на тренировку, просто ноги тяжелые, ну вообще, я не понимал, что происходит. Я думаю, именно вот этот период был ключевым для меня. Потом, может, уже не было такого доверия, которое мне реально нужно было», – сказал Бакаев.

    • Хавбек перешел в «Зенит» из «Спартака» в июне 2022 года на правах свободного агента.
    • Бакаев провел за «Аль-Вахду» 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 передачу.

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    Источник: YouTube-канал Nobel

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    08.02.2024 18:44
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    Комментарии (7)
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    k611
    1707409036
    В провинциальный бы клуб перешёл, играл бы в основе.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707409644
    Зенит это не Спартак,баклуши бить не будешь! Зенит чемпион и там надо пахать
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    DVOK68
    1707409815
    Потому и не заиграл.Надо именно играть а не рефлексировать и самокопанием заниматься,нервишки подлечи,а пока за офис какой-нить питерский поиграй,там сильнее всех будешь и пасы будут получаться и удары,лучшим будешь!
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    Вомбат
    1707410833
    Ну вот он сейчас имеет много денег, причем вкалывать так, как в Зените или Спартаке, не надо. Он счастлив?
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