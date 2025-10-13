«Это невероятно»: Вера объяснил свой уход из саудовского клуба спустя 3 месяца

Бывший полузащитник «Химок» Лукас Вера поделился подробностями своего ухода из «Аль-Вахды».

Аргентинец перешел в саудовский клуб в июле 2025 года.

23 сентября он разорвал контракт с командой, не проведя ни одного матча.

«Разорвать контракт была исключительно инициатива клуба. Это невероятно. Летом они бились за меня, долгое время вели переговоры и рассчитывали на меня. А спустя всего три месяца мне позвонили, чтобы разорвать контракт. Это просто нелогично», – сказал Вера.