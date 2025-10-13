Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Это невероятно»: Вера объяснил свой уход из саудовского клуба спустя 3 месяца

«Это невероятно»: Вера объяснил свой уход из саудовского клуба спустя 3 месяца

Сегодня, 09:34
1

Бывший полузащитник «Химок» Лукас Вера поделился подробностями своего ухода из «Аль-Вахды».

  • Аргентинец перешел в саудовский клуб в июле 2025 года.
  • 23 сентября он разорвал контракт с командой, не проведя ни одного матча.

«Разорвать контракт была исключительно инициатива клуба. Это невероятно. Летом они бились за меня, долгое время вели переговоры и рассчитывали на меня. А спустя всего три месяца мне позвонили, чтобы разорвать контракт. Это просто нелогично», – сказал Вера.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Вахда Вера Лукас
acor94
1760338785
Пора домой, в Оренбург...
