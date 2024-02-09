Фанаты «Спартака» поддержали Джикию

Болельщики «Спартака» скандировали имя Георгия Джикии во время матча Зимнего кубка РПЛ против «Шабаб Аль-Ахли» (5:0).
Капитан московской команды вышел на замену после перерыва.
После появления защитника на поле фанаты несколько раз выкрикивали «Джикия, Джикия» и «Джикия – наш капитан!».
Футболист поблагодарил болельщиков за поддержку после игры: «Благодарю фанатов за поддержку, спасибо им. Еще переговорю с ними, там с ними пообщаемся».
- Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
- В этом сезоне 30-летний центрбек поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
- Его контракт с клубом истекает 30 июня.