Фанаты «Спартака» поддержали Джикию

Болельщики «Спартака» скандировали имя Георгия Джикии во время матча Зимнего кубка РПЛ против «Шабаб Аль-Ахли» (5:0).

Капитан московской команды вышел на замену после перерыва.

После появления защитника на поле фанаты несколько раз выкрикивали «Джикия, Джикия» и «Джикия – наш капитан!».

Футболист поблагодарил болельщиков за поддержку после игры: «Благодарю фанатов за поддержку, спасибо им. Еще переговорю с ними, там с ними пообщаемся».