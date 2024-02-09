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    Фанаты «Спартака» поддержали Джикию

    Болельщики «Спартака» скандировали имя Георгия Джикии во время матча Зимнего кубка РПЛ против «Шабаб Аль-Ахли» (5:0).

    Капитан московской команды вышел на замену после перерыва.

    После появления защитника на поле фанаты несколько раз выкрикивали «Джикия, Джикия» и «Джикия – наш капитан!».

    Футболист поблагодарил болельщиков за поддержку после игры: «Благодарю фанатов за поддержку, спасибо им. Еще переговорю с ними, там с ними пообщаемся».

    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
    • В этом сезоне 30-летний центрбек поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.02.2024 23:35
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    Комментарии (2)
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    WE ARE FOR PETER
    1707512364
    Фанаты поддерживают,а сектанты тутошние нет))) непорядок в свинарне)
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