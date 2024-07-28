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Мостовой рассказал о конце карьеры для Азмуна

28 июля 2024, 21:31
3

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал переезд Сердара Азмуна в ОАЭ.

Иранский форвард сегодня подписал контракт с клубом «Шабаб Аль-Ахли».

«Думаю, это означает завершение карьеры для Сердара. К сожалению, он не смог стать основным футболистом «Байера» и «Ромы», за которую выступал на правах аренды. Но сейчас жизнь такая. У Азмуна хороший возраст, чтобы заработать.

Возвращение в РПЛ? Вряд ли он вернется. Если агенты с кем-то дружат из клубов, то вероятность есть, но я не верю в это», – сказал Мостовой.

  • Азмун провел прошлый сезон на правах аренды в «Роме».
  • Он забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 29 матчах.

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Источник: Metaratings.ru
ОАЭ. Про Лига Шабаб Аль-Ахли Азмун Сердар Мостовой Александр
Комментарии (3)
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Таврида
1722193870
Тут с Мостовым надо согласиться, Азмун как футболист - ФСЁ.
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serhio80
1722196382
О какой карьере речь после того, что со шлюбой в раздевалке устроили? В кино разве что сниматься)
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