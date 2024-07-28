Мостовой рассказал о конце карьеры для Азмуна

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал переезд Сердара Азмуна в ОАЭ.

Иранский форвард сегодня подписал контракт с клубом «Шабаб Аль-Ахли».

«Думаю, это означает завершение карьеры для Сердара. К сожалению, он не смог стать основным футболистом «Байера» и «Ромы», за которую выступал на правах аренды. Но сейчас жизнь такая. У Азмуна хороший возраст, чтобы заработать.

Возвращение в РПЛ? Вряд ли он вернется. Если агенты с кем-то дружат из клубов, то вероятность есть, но я не верю в это», – сказал Мостовой.