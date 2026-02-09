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Смотреть прямую трансляцию матча «Шабаб Аль-Ахли» против «Аль-Хиляля», 7-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 19:00 по московскому времени.