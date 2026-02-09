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  • «Шабаб Аль-Ахли» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2026

«Шабаб Аль-Ахли» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2026

9 февраля, 17:50
Шабаб Аль-Ахли
09.02.2026, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 7 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Хиляль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шабаб Аль-Ахли
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
4
Богдан Планич
ЦЗ
77
Guilherme Bala
ЦЗ
75
Матеус Энрике
ЦП
31
Kauan Santos
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
26
Eid Khamis Eid
ЦП
13
Renan
(К) ЦФ
79
João Marcelo
ЦФ
8
Mohammad Juma
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Аль-Хиляль
30
Mathieu Patouillet
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
28
Мохамед Канно
(К) ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
27
Султан Мандаш
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Шабаб Аль-Ахли
1
Rakan Waleed
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
23
Mersad Seifi
ЦЗ
15
Кайки
ЦЗ
11
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
80
Брено Каскардо
ОП
14
Damián García
ЦП
3
Yassine Boualam
ЦП
5
Elián Irala
ЦП
5
Sebastián González
ЦП
21
Султан Адиль
ЦФ
Аль-Хиляль
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
31
Rayan Al-Ghamdi
ЦП
32
Abdulla Zaid
ЦП
10
Малком
ПВ
75
Кадер Мейте
ЦФ
2-5-3
22
4
Планич
77
31
6
Эзатолахи
88
Максимович
26
75
Энрике
8
79
13
4-3-2-1
30
87
Тамбакти
4
Мари
4
Акчичек
19
Эрнандес
17
Дариси
28
Канно
18
Аль-Хавсави
27
Мандаш
70
Буабре
29
Нуньес
13
15
Кайки
15
Кайки
13
80
Каскардо
80
Каскардо
8
11
Аль-Гассани
11
Аль-Гассани
8
79
21
Адиль
21
Адиль
79
17
Дариси
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
17
Дариси
4
Акчичек
78
Ладжами
78
Ладжами
4
Акчичек
18
Аль-Хавсави
8
Невеш
8
Невеш
18
Аль-Хавсави
27
Мандаш
10
Малком
10
Малком
27
Мандаш
70
Буабре
75
Мейте
75
Мейте
70
Буабре
Остались в запасе
Шабаб Аль-Ахли
Аль-Хиляль
1
Rakan Waleed
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
23
Mersad Seifi
ЦЗ
14
Damián García
ЦП
3
Yassine Boualam
ЦП
5
Elián Irala
ЦП
5
Sebastián González
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
31
Rayan Al-Ghamdi
ЦП
32
Abdulla Zaid
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Rakan Waleed
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
23
Mersad Seifi
ЦЗ
14
Damián García
ЦП
3
Yassine Boualam
ЦП
5
Elián Irala
ЦП
5
Sebastián González
ЦП
Остались в запасе
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
31
Rayan Al-Ghamdi
ЦП
32
Abdulla Zaid
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Шабаб Аль-Ахли - Аль-Хиляль
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
5
Нарушения
11
14
Офсайды
1
1
Количество передач
292
558
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.08
0.49
xGP (предотвращенные голы)
1.54
1.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Шабаб Аль-Ахли» против «Аль-Хиляля», 7-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шабаб Аль-Ахли»«Аль-Хиляль»

«Шабаб Аль-Ахли» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Хиляль Шабаб Аль-Ахли
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