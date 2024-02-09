Смотреть прямую трансляцию матча «Шабаб Аль-Ахли» против «Спартак», 2 тур Зимнего Кубка РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля 2024, в 18:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Шабаб Аль-Ахли»: Хамза, Абельазиз, Ренан, Марзоок, Джамиль, Аль-Гассани, Каскардо, Гани́ев, Сесар, Хесус, Лима.

Главный тренер: Марко Николич

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Медина, Перейра, Пруцев, Зиньковский, Угальде, Промес.

Главный тренер: Гильермо Абаскаль

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шабаб Аль-Ахли» – «Спартак»