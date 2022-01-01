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ОАЭ. Про Лига
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Шабаб Аль-Ахли
Состав
€ 17 млн
Шабаб Аль-Ахли - состав команды
Дубаи
ОАЭ. Про Лига
Стадион:
Рашид
Сайт:
http://www.shababalahli.ae/
Тренер:
Паулу Соуза
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
12
Хамза Хассан
Вра
31
€ 0.2 млн
15
Кайки
Защ
22
€ 1.5 млн
25
Гомес Игор
Защ
25
€ 1.5 млн
16
Рикельме
Защ
23
€ 1.3 млн
4
Планич Богдан
Защ
34
€ 0.175 млн
23
Mersad Seifi
Защ
-
5
Walid Abbas
Защ
-
6
Эзатолахи Саид
Пол
29
€ 1.8 млн
80
Каскардо Брено
Пол
22
€ 1.8 млн
75
Энрике Матеус
Пол
23
€ 1.2 млн
14
Damián García
Пол
-
58
Elián Irala
Пол
-
20
Азмун Сердар
Нап
31
€ 6 млн
11
Аль-Гассани Яхья
Нап
28
€ 1.2 млн
9
Даббур Мунас
Нап
34
€ 0.8 млн
21
Адиль Султан
Нап
22
€ 0.275 млн
99
Adyson
Нап
-
19
Mateus Lima
Нап
-
13
Renan
Нап
-
57
Yuri César
Нап
-
79
João Marcelo
Нап
-
Всего игроков: 21, из них вратарей: 1, защитников: 6, полузащитников: 5, нападающих: 9
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