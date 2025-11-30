Позиция Азмуна насчет возвращения в РПЛ

Нападающий «Шабаба Аль-Ахли» из ОАЭ Сердар Азмун не против вернуться в РПЛ.

Об этом заявил представитель 30-летнего иранца Мехди Хагитали.

– Возможно ли возвращение Азмуна в РПЛ этой зимой?

– Если поступит хорошее предложение, мы с Сердаром обязательно его рассмотрим. Он был бы рад вернуться в Россию. Но на данный момент Сердар восстанавливается от травмы и будет готов вернуться на поле в январе.

– Если ЦСКА или «Спартак» сделают предложение Сердару, он согласится?

– Почему нет? Мы с уважением относимся ко всем командам в России. Азмун успел поиграть и в «Рубине», и в «Ростове», и в «Зените», поэтому не исключаю его переход в любой другой российский клуб.