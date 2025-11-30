Позиция Азмуна насчет возвращения в РПЛ

Нападающий «Шабаба Аль-Ахли» из ОАЭ Сердар Азмун не против вернуться в РПЛ.
Об этом заявил представитель 30-летнего иранца Мехди Хагитали.
– Возможно ли возвращение Азмуна в РПЛ этой зимой?
– Если поступит хорошее предложение, мы с Сердаром обязательно его рассмотрим. Он был бы рад вернуться в Россию. Но на данный момент Сердар восстанавливается от травмы и будет готов вернуться на поле в январе.
– Если ЦСКА или «Спартак» сделают предложение Сердару, он согласится?
– Почему нет? Мы с уважением относимся ко всем командам в России. Азмун успел поиграть и в «Рубине», и в «Ростове», и в «Зените», поэтому не исключаю его переход в любой другой российский клуб.
- Игрок стоит 7 миллионов евро.
- Контракт до лета 2027 года.
- Больше всего матчей в карьере Азмун провел за «Зенит» (104 игры, 62 гола, 23 ассиста).
Источник: Sport24