16.02.2026, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 8 тур
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 8 тур
4 : 3
Завершен
Составы команд
Аль-Ахли
Аль-Ахли
3-3-1-2-1
1
Аль-Санби
2
Хавсави
3
Ибаньес
27
Маджраши
6
Атангана
30
Аль-Джоани
46
Хамед
20
Мийо
13
Галено
26
Марез
9
Аль-Бурайкан
3-4-1-2
22
4
Планич
3
Гомес
16
Рикельме
6
Эзатолахи
88
Максимович
26
75
Энрике
11
Аль-Гассани
79
8
2
Хавсави
29
Абдулрахман
29
Абдулрахман
2
Хавсави
3
Ибаньес
32
Дамс
32
Дамс
3
Ибаньес
6
Атангана
6
Аль-Муваллад
6
Аль-Муваллад
6
Атангана
13
Галено
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
13
Галено
26
Марез
49
49
26
Марез
77
77
11
Аль-Гассани
80
Каскардо
80
Каскардо
11
Аль-Гассани
5
5
6
Эзатолахи
14
14
6
Эзатолахи
Остались в запасе
Аль-Ахли
Шабаб Аль-Ахли
72
Salman Al-Jadani
ВР
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
55
Rashed Salem Maqdami
ВР
1
Rakan Waleed
ВР
15
Кайки
ЦЗ
3
Yassine Boualam
ЦП
31
Kauan Santos
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
72
Salman Al-Jadani
ВР
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
17
Айван Тони
ЦФ
Остались в запасе
55
Rashed Salem Maqdami
ВР
1
Rakan Waleed
ВР
15
Кайки
ЦЗ
3
Yassine Boualam
ЦП
31
Kauan Santos
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Аль-Ахли - Шабаб Аль-Ахли
1
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
16
14
Офсайды
1
1
Количество передач
345
434
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.76
1.24
xGP (предотвращенные голы)
-1.72
-1.72
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Ахли» против «Шабаб Аль-Ахли», 8-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Ахли» – «Шабаб Аль-Ахли»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»