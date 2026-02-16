Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аль-Ахли» – «Шабаб Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2026

«Аль-Ахли» – «Шабаб Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2026

16 февраля, 17:50
Аль-Ахли
16.02.2026, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 8 тур
4 : 3
Завершен
Шабаб Аль-Ахли
12' Ф. Аль-Бурайкан 35' Б. Планич (АГ) 45+3' Э. Мийо 52' С. Абу Аль-Шамат (П)
66' Б. Каскардо 78' Б. Каскардо 90+5' M. Juma
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
2
Закария Хавсави
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
13
Галено
ЛВ
6
Валентен Атангана
ОП
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
26
Рияд Марез
(К) ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Шабаб Аль-Ахли
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
11
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
75
Матеус Энрике
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
26
Eid Khamis Eid
(К) ЦП
8
Mohammad Juma
ЦФ
79
João Marcelo
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Аль-Ахли
72
Salman Al-Jadani
ВР
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЛФ
17
Айван Тони
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
Шабаб Аль-Ахли
55
Rashed Salem Maqdami
ВР
1
Rakan Waleed
ВР
77
Guilherme Bala
ЦЗ
15
Кайки
ЦЗ
80
Брено Каскардо
ОП
3
Yassine Boualam
ЦП
31
Kauan Santos
ЦП
5
Sebastián González
ЦП
14
Damián García
ЦП
3-3-1-2-1
1
Аль-Санби
2
Хавсави
3
Ибаньес
27
Маджраши
6
Атангана
30
Аль-Джоани
46
Хамед
20
Мийо
13
Галено
26
Марез
9
Аль-Бурайкан
3-4-1-2
22
4
Планич
3
Гомес
16
Рикельме
6
Эзатолахи
88
Максимович
26
75
Энрике
11
Аль-Гассани
79
8
2
Хавсави
29
Абдулрахман
29
Абдулрахман
2
Хавсави
3
Ибаньес
32
Дамс
32
Дамс
3
Ибаньес
6
Атангана
6
Аль-Муваллад
6
Аль-Муваллад
6
Атангана
13
Галено
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
13
Галено
26
Марез
49
49
26
Марез
77
77
11
Аль-Гассани
80
Каскардо
80
Каскардо
11
Аль-Гассани
5
5
6
Эзатолахи
14
14
6
Эзатолахи
Остались в запасе
Аль-Ахли
Шабаб Аль-Ахли
72
Salman Al-Jadani
ВР
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
55
Rashed Salem Maqdami
ВР
1
Rakan Waleed
ВР
15
Кайки
ЦЗ
3
Yassine Boualam
ЦП
31
Kauan Santos
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
72
Salman Al-Jadani
ВР
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
17
Айван Тони
ЦФ
Остались в запасе
55
Rashed Salem Maqdami
ВР
1
Rakan Waleed
ВР
15
Кайки
ЦЗ
3
Yassine Boualam
ЦП
31
Kauan Santos
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Аль-Ахли - Шабаб Аль-Ахли
1
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
16
14
Офсайды
1
1
Количество передач
345
434
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.76
1.24
xGP (предотвращенные голы)
-1.72
-1.72

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Ахли» против «Шабаб Аль-Ахли», 8-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Ахли» – «Шабаб Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» – «Шабаб Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Шабаб Аль-Ахли Аль-Ахли
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
11
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
7
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+