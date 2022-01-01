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Лига чемпионов АФК
Футбольные тренеры
Лига чемпионов АФК Элит 2025-2026 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Слуцкий Леонид
-
2
Манчини Роберто
Италия
3
Блан Лоран
-
4
Индзаги Симоне
Аль-Хиляль
5
Соуза Паулу
Шабаб Аль-Ахли
6
Консейсау Сержиу
-
7
Яйсле Маттиас
Аль-Ахли
8
Милоевич Милош
Шарджа
9
Скиббе Михаэль
Санфречче Хиросима
10
Белмади Джамел
Аль-Духаиль
11
Оларою Космин
ОАЭ
12
Сео Чжон-Вон
-
13
Бердиев Рузикул
Насаф
14
Салах Ахмед
Аль-Шорта
15
Ким Джи-Дон
Сеул
16
Мускат Кевин
Шанхай Порт
17
Курода Го
Матида Зельвия
18
Видошич Радо
Мельбурн Сити
19
Халифа Хассан
-
20
Юн Чон-Хван
Канвон
21
Шкочич Драган
Трактор
22
Пан-Гон Ким
Ульсан Хендэ
23
Пинейру Бруну
-
24
Алоизи Джон
Чэнду Жунчэн
25
Йосида Такаюки
Виссел Кобе
26
Бидольо Эктор
Джохор
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