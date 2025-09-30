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Аль-Иттихад - Шабаб Аль-Ахли: обзор матча 30 сентября 2025

Аль-Иттихад
30.09.2025, вторник, 21:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 2 тур
0 : 1
Завершен
Шабаб Аль-Ахли
40' С. Эзатолахи
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Аль-Иттихад - Шабаб Аль-Ахли
Завершен
87'
Желтая карточка
Guilherme Bala
Замена
Муат Факихи ️️️️➡️️ Стевен Бергвейн
86'
Замена
Салех Аль-Шехри ️️️️➡️️ Марио Митай
86'
83'
Замена
Рикельме ️️️️➡️️ Матеус Энрике
83'
Замена
Мунас Даббур ️️️️➡️️ Султан Адиль
Желтая карточка
Рожер Фернандеш
81'
80'
Желтая карточка
Брено Каскардо
Замена
Ахмед Аль-Гамди ️️️️➡️️ Ян-Карло Шимич
79'
77'
Замена
Брено Каскардо ️️️️➡️️ Саид Эзатолахи
77'
Замена
Яхья Аль-Гассани ️️️️➡️️ Federico Cartabia
Желтая карточка
Маамаду Думбия
76'
65'
Замена
Сердар Азмун ️️️️➡️️ Yuri César
Замена
Рожер Фернандеш ️️️️➡️️ Ahmed Al Julaydan
59'
45' +2
Желтая карточка
Игор Гомес
40'
ГОЛ! 0:1! Саид Эзатолахи
Пас отдал Federico Cartabia
Желтая карточка
Ahmed Al Julaydan
23'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
12
Марио Митай
ЛЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
8
Фабиньо
ОП
17
Н'Голо Канте
ОП
17
Маамаду Думбия
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
90
Карим Бензема
(К) ЦФ
Шабаб Аль-Ахли
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
25
Игор Гомес
ЦЗ
77
Guilherme Bala
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
10
Federico Cartabia
(К) ЦП
20
Неманья Максимович
ЦП
31
Kauan Santos
ЦП
75
Матеус Энрике
ЦП
13
Renan
ЦФ
21
Султан Адиль
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
16
Файсал Аль-Гамди
ОП
14
Авад Аль-Нашри
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Шабаб Аль-Ахли
1
Rakan Waleed
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
15
Кайки
ЦЗ
23
Mersad Seifi
ЦЗ
80
Брено Каскардо
ОП
26
Eid Khamis Eid
ЦП
28
Sebastián González
ЦП
11
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
15
Ариб Сухаил
ЛВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
18
Mohammad Juma
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Райкович
12
Митай
4
Шимич
32
2
Перейра
8
Фабиньо
17
Канте
17
Думбия
19
Диаби
34
Бергвейн
90
Бензема
2-5-3
22
25
Гомес
77
6
Эзатолахи
20
Максимович
31
75
Энрике
10
57
21
Адиль
13
34
Бергвейн
42
Факихи
42
Факихи
34
Бергвейн
32
78
Фернандеш
78
Фернандеш
32
4
Шимич
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
4
Шимич
12
Митай
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
12
Митай
75
Энрике
16
Рикельме
16
Рикельме
75
Энрике
6
Эзатолахи
80
Каскардо
80
Каскардо
6
Эзатолахи
10
11
Аль-Гассани
11
Аль-Гассани
10
57
20
Азмун
20
Азмун
57
21
Адиль
9
Даббур
9
Даббур
21
Адиль
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Шабаб Аль-Ахли
50
Mohammed Al-Absi
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
16
Файсал Аль-Гамди
ОП
14
Авад Аль-Нашри
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
1
Rakan Waleed
ВР
15
Кайки
ЦЗ
23
Mersad Seifi
ЦЗ
26
Eid Khamis Eid
ЦП
28
Sebastián González
ЦП
15
Ариб Сухаил
ЛВ
18
Mohammad Juma
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
16
Файсал Аль-Гамди
ОП
14
Авад Аль-Нашри
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Остались в запасе
1
Rakan Waleed
ВР
15
Кайки
ЦЗ
23
Mersad Seifi
ЦЗ
26
Eid Khamis Eid
ЦП
28
Sebastián González
ЦП
15
Ариб Сухаил
ЛВ
18
Mohammad Juma
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Аль-Иттихад - Шабаб Аль-Ахли
3
3
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
9
Офсайды
1
2
Количество передач
579
296
Сейвы
5
2
Точность передач %
92
79
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Информация о матче
Главный судья:
Адам Махадме
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
Посещаемость:
24179
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