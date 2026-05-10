10.05.2026, воскресенье, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
3-3-1-2-1
1
Райкович
2
Митай
15
Кадеш
13
Шанкити
2
Перейра
6
Аль-Нашри
6
Фабиньо
10
Ауа
34
Бергвейн
19
Диаби
21
Эн-Несири
3-2-1-3-2
12
Аль-Хавсави
15
Харкасс
3
Бедран
6
Абдулла
13
Аль-Обейд
23
Вада
14
Окита
2
Силла
80
Наджи
77
Кайки
1
13
Шанкити
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
13
Шанкити
6
Аль-Нашри
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
6
Аль-Нашри
19
Диаби
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
19
Диаби
21
Эн-Несири
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
21
Эн-Несири
13
Аль-Обейд
21
Аль-Анази
21
Аль-Анази
13
Аль-Обейд
80
Наджи
11
Мейте
11
Мейте
80
Наджи
14
Окита
20
20
14
Окита
77
Кайки
18
Аль-Сади
18
Аль-Сади
77
Кайки
Мейте
90
Аль-Гамди
90
Аль-Гамди
Мейте
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Дамак
50
Mohammed Al-Absi
ВР
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
30
Naser Al Ghamdi
ВР
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
5
Hassan Rubayyi
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Остались в запасе
30
Naser Al Ghamdi
ВР
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
5
Hassan Rubayyi
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Аль-Иттихад - Дамак
1
1
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
9
11
Офсайды
2
2
Количество передач
503
334
Сейвы
7
5
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
15
9
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.31
1.23
xGP (предотвращенные голы)
0.54
0.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Дамака», 32-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Дамак»
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Источник: «Бомбардир»