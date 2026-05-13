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«Аль-Иттифак» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 14 мая 2026 с коэффициентом 2.70

13 мая 2026 8:16
Аль-Иттифак - Аль-Иттихад
14 мая 2026, четверг 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
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2.70
Победа «Аль-Иттифака» с форой (0)
Сделать ставку
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14 мая состоится матч 33-го тура саудовской Высшей лиги, в котором «Аль-Иттифак» примет «Аль-Иттихад». Обе команды ведут борьбу за еврокубковые позиции и находятся в верхней части таблицы. Хозяева славятся мощной атакой, а гости – надeжной обороной. Это классическое противостояние двух разных футбольных философий.

«Аль-Иттифак»

Клуб из Даммама набрал отличный ход. Команда не проигрывает в 3 последних турах и забивает в среднем 2,00 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч. Джорджиньо Вейналдум с 17 голами в 32 матчах проводит феноменальный сезон и является главной ударной силой. Разгром «Аль-Халиджа» со счeтом 5:0 стал настоящим заявлением о серьeзности намерений. После побед над «Аль-Охдудом» (3:1) и ничьей с «Аль-Нажмой» (0:0) команда уверенно держится на 7-м месте с 49 очками. «Аль-Иттифак» не проигрывает дома в 7 из 9 последних матчей и явно намерен дать бой более именитому сопернику.

«Аль-Иттихад»

Джиддский гранд проводит прагматичный сезон. Команда не проигрывает в 3 последних турах и пропускает в среднем всего 0,40 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч. Уссем Ауар с 13 голами в 33 матчах ведeт команду вперeд, но атака забивает скромно – 1,00 мяча в среднем. После победы над «Дамаком» (2:1), нулевой ничьей с «Аль-Холудом» и выездного успеха над «Аль-Таавуном» (2:0) команда занимает 6-е место с 52 очками. «Аль-Иттихад» не проигрывает в гостях «Аль-Иттифаку» в 5 из 7 последних личных встреч и делает ставку на дисциплинированную оборону.

Факты о командах:

«Аль-Иттифак»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в среднем 2,00 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Не проигрывает дома в 7 из 9 последних матчей
  • Джорджиньо Вейналдум – 17 голов в 32 матчах

«Аль-Иттихад»

  • Не проигрывает в 3 последних турах
  • Пропускает в среднем 0,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Забивает в среднем 1,00 мяча за игру
  • Не проигрывает в гостях «Аль-Иттифаку» в 5 из 7 последних личных встреч

История противостояний

  • «Аль-Иттихад» не проигрывает в гостях «Аль-Иттифаку» в 5 из 7 последних встреч
  • Последняя встреча: победа «Аль-Иттифака» в гостях (1:0)

Прогноз на матч «Аль-Иттифак» – «Аль-Иттихад»

Хозяева находятся в отличной атакующей форме и забили 10 мячей в 5 последних матчах. «Аль-Иттихад» славится обороной, но в гостях против такого мощного нападения будет сложно удержать ворота на замке. Учитывая, что «Аль-Иттифак» играет дома и набрал ход, а гости делают ставку на прагматизм, наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев с минимальным счeтом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Иттифака» с форой (0) – коэффициент 2.70
  • Тотал меньше 2,5

2.70
Победа «Аль-Иттифака» с форой (0)
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Иттифак
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