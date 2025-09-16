Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Бурирам Юнайтед - Джохор
Бурирам Юнайтед - Джохор: обзор матча 16 сентября 2025
Бурирам Юнайтед
16.09.2025, вторник, 15:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 1 тур
2 : 1
Завершен
Джохор
50'
С. Муеанта
54'
Р. Жуль
28'
C. Glauder
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бурирам Юнайтед - Джохор
Завершен
Желтая карточка
Go Myeong Seok
90'
+4
Желтая карточка
Петер Зули
90'
+4
Замена
Роберт Бауэр
️️️️➡️️
Горан Чаушич
90'
+3
Замена
Phitiwat Sukjitthammakul
️️️️➡️️
Роберт Жуль
90'
+3
88'
Желтая карточка
O. Arribas
83'
Замена
Афик Фазаил
️️️️➡️️
Эктор Эвел
83'
Замена
O. Arribas
️️️️➡️️
Хонатан Сильва
Желтая карточка
Сэнди Уолш
82'
74'
Замена
Bergson
️️️️➡️️
Жайро Маседа
Замена
Супачай Чайдед
️️️️➡️️
Биссоли
74'
Замена
Фейсал Мулич
️️️️➡️️
Супанат Муеанта
74'
Замена
Сэнди Уолш
️️️️➡️️
Филип Стойкович
60'
Желтая карточка
Филип Стойкович
58'
58'
Замена
Рауль Парра
️️️️➡️️
Эдди Исрафилов
ГОЛ! 2:1!
Роберт Жуль
Пас отдал
Супанат Муеанта
54'
ГОЛ! 1:1!
Супанат Муеанта
Пас отдал
Роберт Жуль
50'
28'
ГОЛ! 0:1!
Cristian Glauder
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурирам Юнайтед
13
Нил Этеридж
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
6
Curtis Good
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
(К)
ОП
23
Горан Чаушич
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
10
Супанат Муеанта
ПВ
32
Роберт Жуль
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Джохор
58
Андони Субиаурре
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
8
Эктор Эвел
АП
47
Агер Акетче
АП
42
Ариф Айман
(К)
ПВ
17
Jon Irazábal Iraurgui
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
Главный тренер
Эктор Бидольо
Бурирам Юнайтед
34
Chatchai Budprom
ВР
5
Тиратон Бунматан
ЛЗ
75
Shinnaphat Lee Oh
ЦЗ
2
Sasalak Haiprakhon
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
8
Rattanakorn Maikami
ЦП
27
Phitiwat Sukjitthammakul
ЦП
17
M. Daku
ЦФ
99
Фейсал Мулич
ЦФ
9
Супачай Чайдед
ЦФ
Джохор
16
Сийхан Хазми
ВР
14
Shane Lowry
ЦЗ
13
Jun-Heong Park
ЦЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
4
Афик Фазаил
ОП
30
Начо Инса
ЦП
21
Nazmi Faiz
ЦП
24
O. Arribas
ЦФ
88
Manuel Hidalgo
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
77
Celso José Bermejo Macías
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Этеридж
20
Паттинама
6
30
Стойкович
22
16
Дугалл
23
Чаушич
44
Зули
10
Муеанта
7
Биссоли
32
Жуль
1-1-3-5
58
Субиаурре
33
Сильва
23
Исрафилов
42
Айман
47
Акетче
8
Эвел
17
28
11
Маседа
25
Фигейредо
5
23
Чаушич
4
Бауэр
4
Бауэр
23
Чаушич
30
Стойкович
14
Уолш
14
Уолш
30
Стойкович
32
Жуль
27
27
32
Жуль
10
Муеанта
99
Мулич
99
Мулич
10
Муеанта
7
Биссоли
9
Чайдед
9
Чайдед
7
Биссоли
23
Исрафилов
36
Парра
36
Парра
23
Исрафилов
8
Эвел
4
Фазаил
4
Фазаил
8
Эвел
33
Сильва
24
24
33
Сильва
11
Маседа
9
9
11
Маседа
Остались в запасе
Бурирам Юнайтед
Джохор
34
Chatchai Budprom
ВР
5
Тиратон Бунматан
ЛЗ
75
Shinnaphat Lee Oh
ЦЗ
2
Sasalak Haiprakhon
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
8
Rattanakorn Maikami
ЦП
17
M. Daku
ЦФ
16
Сийхан Хазми
ВР
14
Shane Lowry
ЦЗ
13
Jun-Heong Park
ЦЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
30
Начо Инса
ЦП
21
Nazmi Faiz
ЦП
88
Manuel Hidalgo
ЦФ
77
Celso José Bermejo Macías
ЦФ
Главный тренер
Эктор Бидольо
Остались в запасе
34
Chatchai Budprom
ВР
5
Тиратон Бунматан
ЛЗ
75
Shinnaphat Lee Oh
ЦЗ
2
Sasalak Haiprakhon
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
8
Rattanakorn Maikami
ЦП
17
M. Daku
ЦФ
Остались в запасе
16
Сийхан Хазми
ВР
14
Shane Lowry
ЦЗ
13
Jun-Heong Park
ЦЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
30
Начо Инса
ЦП
21
Nazmi Faiz
ЦП
88
Manuel Hidalgo
ЦФ
77
Celso José Bermejo Macías
ЦФ
Главный тренер
Эктор Бидольо
Статистика матча Бурирам Юнайтед - Джохор
4
1
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
11
11
Офсайды
2
2
Количество передач
309
438
Сейвы
5
1
Точность передач %
75
79
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Chang Arena, Buriram
Посещаемость:
21937
Новости команд
Все
Бурирам Юнайтед
Джохор
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл команде из Таиланда в азиатской ЛЧ
17 февраля
2
«Бурирам Юнайтед» – «Шанхай Шэньхуа»: прогноз и ставки на матч 17 февраля 2026 с коэффициентом 1.78
16 февраля
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской ЛЧ
2025.11.05 18:18
Деспотович нашел новый клуб в Азии
2025.10.10 18:44
1
«Аль-Ахли» – «Бурирам Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.80
2025.04.25 14:15
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл команде из Таиланда в азиатской ЛЧ
17 февраля
2
«Бурирам Юнайтед» – «Шанхай Шэньхуа»: прогноз и ставки на матч 17 февраля 2026 с коэффициентом 1.78
16 февраля
Деспотович нашел новый клуб в Азии
2025.10.10 18:44
1
«Аль-Ахли» – «Бурирам Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.80
2025.04.25 14:15
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской ЛЧ
2025.11.05 18:18
Хесе – о президенте «ПСЖ»: «Не знаю, нравилась ли ему моя жена больше, чем я»
2024.12.02 17:52
«Шанхай Шэньхуа» потерпел первое разгромное поражение при Слуцком
2024.10.01 17:09
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
Бурирам Юнайтед
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Бурирам Юнайтед
2 : 3
18.04.2026
Шабаб Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Аль-Ахли
2 : 1
17.04.2026
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Санфречче Хиросима
1 : 0
11.03.2026
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Бурирам Юнайтед
0 : 0
10.03.2026
Мельбурн Сити
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Джохор
3 : 1
04.03.2026
Санфречче Хиросима
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Бурирам Юнайтед
2 : 3
18.04.2026
Шабаб Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Бурирам Юнайтед
0 : 0
10.03.2026
Мельбурн Сити
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Мельбурн Сити
1 : 1
03.03.2026
Бурирам Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Бурирам Юнайтед
2 : 0
17.02.2026
Шанхай Шэньхуа
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
10.02.2026
Бурирам Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Аль-Ахли
2 : 1
17.04.2026
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Санфречче Хиросима
1 : 0
11.03.2026
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Джохор
3 : 1
04.03.2026
Санфречче Хиросима
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Джохор
1 : 0
17.02.2026
Виссел Кобе
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Санфречче Хиросима
2 : 1
10.02.2026
Джохор
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: