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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Чэнду Жунчэн - Бурирам Юнайтед
Чэнду Жунчэн - Бурирам Юнайтед: обзор матча 10 февраля 2026
Чэнду Жунчэн
10.02.2026, вторник, 15:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 7 тур
0 : 1
Завершен
Бурирам Юнайтед
50'
Биссоли
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чэнду Жунчэн - Бурирам Юнайтед
Завершен
90'
+3
Замена
Тиратон Бунматан
️️️️➡️️
Горан Чаушич
90'
Желтая карточка
Петер Зули
90'
+5'
Замена
️️️️➡️️
Dongsheng Wang
82'
Замена
Егор Сорокин
️️️️➡️️
Li Yang
82'
Желтая карточка
Dongsheng Wang
81'
75'
Желтая карточка
Рубен Санчес
72'
Замена
Kasper Junker
️️️️➡️️
Супанат Муеанта
Замена
️️️️➡️️
Lisheng Liao
65'
Замена
Ziming Wang
️️️️➡️️
Rômulo
65'
63'
Замена
Рубен Санчес
️️️️➡️️
Сэнди Уолш
Желтая карточка
Шихао Вей
62'
Желтая карточка
Rômulo
60'
57'
Желтая карточка
Нил Этеридж
Желтая карточка
Hetao Hu
50'
50'
ГОЛ! 0:1!
Биссоли
Желтая карточка
Pengfei Han
45'
+6
45'
+7'
43'
Гол отменен - офсайд
Супанат Муеанта
38'
Желтая карточка
Сэнди Уолш
Желтая карточка
Lisheng Liao
33'
19'
Желтая карточка
Кингсли Шиндлер
18'
Желтая карточка
Горан Чаушич
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чэнду Жунчэн
32
Дянзуо Лю
ВР
17
Dongsheng Wang
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
22
Li Yang
ЦЗ
2
Hetao Hu
ЦЗ
16
Ming Yang Yang
ЦП
23
Lisheng Liao
ЦП
7
Шихао Вей
(К)
ЛВ
11
Веллингтон Силва
ПВ
9
Felipe Silva
ЦФ
10
Rômulo
ЦФ
Главный тренер
Джон Алоизи
Бурирам Юнайтед
13
Нил Этеридж
ВР
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
6
Curtis Good
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
23
Горан Чаушич
(К)
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
10
Супанат Муеанта
ПВ
7
Биссоли
ЦФ
32
Роберт Жуль
ЦФ
40
Eduardo Mancha
ЦФ
Чэнду Жунчэн
55
Haochen Peng
ВР
15
Weifeng Ran
ВР
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
53
Yueheng Wang
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
20
Ziming Wang
ЦП
29
Iminqari Mutallep
ЦП
39
Chao Gan
ЦП
48
Li Moyu
ЦП
58
Liao Rongxiang
ЦП
45
Ezimet Qeyser
ЦФ
Бурирам Юнайтед
34
Chatchai Budprom
ВР
5
Тиратон Бунматан
ЛЗ
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
2
Sasalak Haiprakhon
ЦЗ
27
Phitiwat Sukjitthammakul
ЦП
77
Kasper Junker
ЦФ
2
Рубен Санчес
ЦФ
4-2-2-2
32
Лю
17
22
2
18
16
23
7
Вей
11
Силва
10
9
4-2-1-3
13
Этеридж
19
Шиндлер
22
6
14
Уолш
23
Чаушич
44
Зули
10
Муеанта
40
32
Жуль
7
Биссоли
22
28
Сорокин
28
Сорокин
22
10
20
20
10
23
Чаушич
5
Бунматан
5
Бунматан
23
Чаушич
10
Муеанта
77
77
10
Муеанта
14
Уолш
2
Санчес
2
Санчес
14
Уолш
Остались в запасе
Чэнду Жунчэн
Бурирам Юнайтед
55
Haochen Peng
ВР
15
Weifeng Ran
ВР
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
53
Yueheng Wang
ЦЗ
29
Iminqari Mutallep
ЦП
39
Chao Gan
ЦП
48
Li Moyu
ЦП
58
Liao Rongxiang
ЦП
45
Ezimet Qeyser
ЦФ
Главный тренер
Джон Алоизи
34
Chatchai Budprom
ВР
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
2
Sasalak Haiprakhon
ЦЗ
27
Phitiwat Sukjitthammakul
ЦП
Остались в запасе
55
Haochen Peng
ВР
15
Weifeng Ran
ВР
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
53
Yueheng Wang
ЦЗ
29
Iminqari Mutallep
ЦП
39
Chao Gan
ЦП
48
Li Moyu
ЦП
58
Liao Rongxiang
ЦП
45
Ezimet Qeyser
ЦФ
Остались в запасе
34
Chatchai Budprom
ВР
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
2
Sasalak Haiprakhon
ЦЗ
27
Phitiwat Sukjitthammakul
ЦП
Главный тренер
Джон Алоизи
Статистика матча Чэнду Жунчэн - Бурирам Юнайтед
6
6
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
6
ВАР
0
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
13
14
Офсайды
2
1
Количество передач
423
287
Сейвы
1
1
Точность передач %
79
75
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.33
0.78
xGP (предотвращенные голы)
0.45
0.45
Информация о матче
Главный судья:
Юсуке Араки
(Токио)
Стадион:
Chengdu Phoenix Hill Football Stadium, Sichuan
Посещаемость:
40676
Новости команд
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Чэнду Жунчэн
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«Шэньхуа» Слуцкого одержал первую победу за 2 месяца
21 июня
Клуб Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 7 матчей
1 июня
4
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая
3
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл, дважды пропустив после 90-й минуты
1 мая
6
«Шэньхуа» Слуцкого одержал первую победу за 2 месяца
21 июня
Клуб Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 7 матчей
1 июня
4
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая
3
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл, дважды пропустив после 90-й минуты
1 мая
6
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл команде из Таиланда в азиатской ЛЧ
17 февраля
2
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Последние матчи
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Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 3
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 15 тур
Чэнду Жунчэн
1 : 0
30.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 14 тур
Далянь Йингбо
2 : 0
23.05.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 13 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
19.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 12 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 2
15.05.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 3
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 15 тур
Чэнду Жунчэн
1 : 0
30.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 14 тур
Далянь Йингбо
2 : 0
23.05.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 13 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
19.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 12 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 2
15.05.2026
Чэнду Жунчэн
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Бурирам Юнайтед
2 : 3
18.04.2026
Шабаб Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Бурирам Юнайтед
0 : 0
10.03.2026
Мельбурн Сити
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Мельбурн Сити
1 : 1
03.03.2026
Бурирам Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Бурирам Юнайтед
2 : 0
17.02.2026
Шанхай Шэньхуа
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
10.02.2026
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