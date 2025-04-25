26 апреля 2025 года в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов Азии состоится матч между саудовским «Аль-Ахли» и тайским «Бурирам Юнайтед». Ожидается жаркая встреча, ведь обе команды продемонстрировали отличные результаты в турнире. Матч пройдет на стадионе King Abdullah Sports City в Джидде.

«Аль-Ахли»

«Аль-Ахли Джидда» подходит к матчу в отличной форме, победив в 4 из последних 5 игр Лиги чемпионов Азии. В последних 5 матчах они забили 13 голов, но также пропустили 6. Команда уверенно играет на своем стадионе и показывает хорошую атакующую игру. Несмотря на это, в последних играх они пропускают в среднем 1.2 гола за матч, что может стать слабым местом в поединке с сильным атакующим соперником.

«Бурирам Юнайтед»

«Бурирам Юнайтед» продемонстрировал хорошую выездную форму, не проигрывая в 8 из последних 10 выездных матчей Лиги чемпионов Азии. В последних 5 играх они забили 9 голов, но также пропустили 8. Команда активно атакует, но их защита оставляет желать лучшего, пропуская в среднем 1.6 гола за матч. Тем не менее, они способны создать проблемы любой обороне, что делает их опасным соперником.

Факты о командах

«Аль-Ахли»

Победа в 4 из 5 последних матчей Лиги чемпионов Азии.

В последних 5 играх забивает в среднем 2.6 гола за матч.

Пропускает в среднем 1.2 гола за матч.

«Бурирам Юнайтед»

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей на выезде в Лиге чемпионов Азии.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.8 гола за матч.

Пропускает в среднем 1.6 гола за матч.

Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Бурирам Юнайтед»

«Аль-Ахли Джидда» выглядит фаворитом, особенно на своем поле, где они показывают отличные результаты. В атаке команда сильна, и они смогут реализовать свои моменты. Однако защита «Аль-Ахли Джидда» не всегда надежна, и «Бурирам Юнайтед», несмотря на свои проблемы в обороне, способен забить.

С учетом атакующего потенциала обеих команд и их склонности к результативным играм, матч обещает быть напряженным и с множеством голов.

Рекомендации для ставок