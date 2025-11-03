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Аль-Гарафа - Аль-Хиляль: обзор матча 03 ноября 2025

Аль-Гарафа
03.11.2025, понедельник, 21:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 4 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Хиляль
90+8' А. Аль-Уи
9' С. Аль-Давсари 66' К. Сезар
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Прогноз Коэффициенты
Протокол Аль-Гарафа - Аль-Хиляль
Завершен
ГОЛ! 1:2! Аюб Аль-Уи
Пас отдал Альваро Джало
90' +8
90'
+7'
87'
Замена
Абдулла Радиф ️️️️➡️️ Абдулла Аль-Хамдан
87'
Замена
Абдулкарим Дариси ️️️️➡️️ Кайо Сезар
80'
Замена
Абдулелла Аль-Малки ️️️️➡️️ Рубен Невеш
79'
Желтая карточка
Маркос Леонардо
Замена
️️️️➡️️ Флоринел Коман
75'
74'
Замена
Хамад Аль-Ями ️️️️➡️️ Жоау Канселу
74'
Замена
Маркос Леонардо ️️️️➡️️ Салем Аль-Давсари
Травма
Флоринел Коман
74'
Замена
Арон Гуннарссон ️️️️➡️️ A. Surag
71'
Замена
Аюб Аль-Уи ️️️️➡️️ Фержани Сасси
71'
66'
ГОЛ! 0:2! Кайо Сезар
Пас отдал Тео Эрнандес
Желтая карточка
S. Sano
62'
Замена
Ахмед Аль-Ганехи ️️️️➡️️ S. Fadlalla
58'
Травма
S. Fadlalla
57'
45'
+4'
9'
ГОЛ! 0:1! Салем Аль-Давсари
Пас отдал Жоау Канселу
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Гарафа
1
Khalifa Ababacar
ВР
13
Фержани Сасси
(К) ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
S. Fadlalla
ЦЗ
42
S. Sano
ЦЗ
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
11
A. Surag
ЦЗ
29
Fabricio Díaz
ЦП
14
Альваро Джало
ЛВ
99
Jamal Hamed
ЦФ
7
Флоринел Коман
ЦФ
Аль-Хиляль
1
Яссин Буну
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
23
Мохамед Канно
ЦП
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
37
Кайо Сезар
ПВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аль-Гарафа
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
21
Hamad Majid
ВР
18
Аюб Аль-Уи
ЦЗ
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
6
Dame Traore
ЦЗ
26
Rayyan Ahmed Al Ali
ЦЗ
24
Арон Гуннарссон
ЦП
12
Hamid Ismail
ЦП
10
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
17
R. Boussafi
ЦФ
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
25
Mathieu Patouillet
ВР
16
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
14
Абдулкарим Дариси
ЦП
89
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
39
Mohammed Al Zaid
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
15
Абдулла Радиф
ЦФ
9
Маркос Леонардо
ЦФ
3-2-1-1-2
1
42
20
Чан Хюн-Су
11
23
27
Холгейт
29
14
Джало
7
Коман
99
3-3-1-2-1
1
Буну
78
Ладжами
4
Акчичек
3
Кулибали
20
Канселу
8
Невеш
19
Эрнандес
23
Канно
37
Сезар
29
Аль-Давсари
9
Аль-Хамдан
13
Сасси
18
Аль-Уи
18
Аль-Уи
13
Сасси
11
24
Гуннарссон
24
Гуннарссон
11
23
10
Аль-Ганехи
10
Аль-Ганехи
23
20
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
20
Канселу
37
Сезар
14
Дариси
14
Дариси
37
Сезар
8
Невеш
89
Аль-Малки
89
Аль-Малки
8
Невеш
9
Аль-Хамдан
15
Радиф
15
Радиф
9
Аль-Хамдан
29
Аль-Давсари
9
Леонардо
9
Леонардо
29
Аль-Давсари
Остались в запасе
Аль-Гарафа
Аль-Хиляль
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
21
Hamad Majid
ВР
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
6
Dame Traore
ЦЗ
26
Rayyan Ahmed Al Ali
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
17
R. Boussafi
ЦФ
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
25
Mathieu Patouillet
ВР
16
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
39
Mohammed Al Zaid
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
21
Hamad Majid
ВР
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
6
Dame Traore
ЦЗ
26
Rayyan Ahmed Al Ali
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
17
R. Boussafi
ЦФ
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
25
Mathieu Patouillet
ВР
16
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
39
Mohammed Al Zaid
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Гарафа - Аль-Хиляль
1
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
9
Нарушения
7
14
Офсайды
1
5
Количество передач
371
610
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Информация о матче
Главный судья:
Юсуке Араки (Токио)
Стадион:
Thani bin Jassim Stadium, Al Rayyan
Посещаемость:
7429
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