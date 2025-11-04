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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Бурирам Юнайтед - Шанхай Порт
Бурирам Юнайтед - Шанхай Порт: обзор матча 04 ноября 2025
Бурирам Юнайтед
04.11.2025, вторник, 15:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 4 тур
2 : 0
Завершен
Шанхай Порт
15'
С. Чайдед
65'
C. Good
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бурирам Юнайтед - Шанхай Порт
Завершен
90'
+5'
86'
Замена
️️️️➡️️
Оскар Мелендо
74'
Замена
Tian Ming
️️️️➡️️
Shenchao Wang
74'
Замена
Чжан Линьпен
️️️️➡️️
Таяс Браунинг
Замена
Джордже Деспотович
️️️️➡️️
Супачай Чайдед
73'
Замена
Phitiwat Sukjitthammakul
️️️️➡️️
Тиратон Бунматан
69'
ГОЛ! 2:0!
Curtis Good
Пас отдал
Горан Чаушич
65'
46'
Замена
Lu Wenjun
️️️️➡️️
Christian Alexander Jojo
46'
Замена
Синь Сю
️️️️➡️️
Yang Shiyuan
45'
+3'
ГОЛ! 1:0!
Супачай Чайдед
Пас отдал
Роберт Жуль
15'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурирам Юнайтед
13
Нил Этеридж
ВР
5
Тиратон Бунматан
ЛЗ
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
6
Curtis Good
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
16
Кенни Дугалл
(К)
ОП
23
Горан Чаушич
ЦП
9
Супачай Чайдед
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
32
Роберт Жуль
ЦФ
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
3
Christian Alexander Jojo
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
4
Shenchao Wang
(К)
ЦЗ
5
Матеус Хусса
ОП
20
Yang Shiyuan
ЦП
10
Матеус Витал
АП
21
Оскар Мелендо
ПВ
14
Shenglong Li
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Бурирам Юнайтед
34
Chatchai Budprom
ВР
2
Sasalak Haiprakhon
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
8
Rattanakorn Maikami
ЦП
27
Phitiwat Sukjitthammakul
ЦП
10
Супанат Муеанта
ПВ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
99
Фейсал Мулич
ЦФ
17
M. Daku
ЦФ
Шанхай Порт
53
Li Zhiliang
ВР
12
Wei Chen
ВР
23
Tian Ming
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
21
Jingchao Meng
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
15
Abraham Halik
ЦП
11
Lu Wenjun
ЦФ
3-3-1-3
13
Этеридж
22
6
30
Стойкович
5
Бунматан
16
Дугалл
19
Шиндлер
23
Чаушич
32
Жуль
7
Биссоли
9
Чайдед
3-3-1-2-1
1
Янь
3
13
4
3
Браунинг
5
Хусса
40
20
21
Мелендо
10
Витал
14
5
Бунматан
27
27
5
Бунматан
9
Чайдед
21
Деспотович
21
Деспотович
9
Чайдед
4
23
23
4
3
Браунинг
5
Линьпен
5
Линьпен
3
Браунинг
20
8
Сю
8
Сю
20
3
11
11
3
Остались в запасе
Бурирам Юнайтед
Шанхай Порт
34
Chatchai Budprom
ВР
2
Sasalak Haiprakhon
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
8
Rattanakorn Maikami
ЦП
10
Супанат Муеанта
ПВ
99
Фейсал Мулич
ЦФ
17
M. Daku
ЦФ
53
Li Zhiliang
ВР
12
Wei Chen
ВР
23
Huan Fu
ЦЗ
21
Jingchao Meng
ЦП
15
Abraham Halik
ЦП
Главный тренер
Кевин Мускат
Остались в запасе
34
Chatchai Budprom
ВР
2
Sasalak Haiprakhon
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
8
Rattanakorn Maikami
ЦП
10
Супанат Муеанта
ПВ
99
Фейсал Мулич
ЦФ
17
M. Daku
ЦФ
Остались в запасе
53
Li Zhiliang
ВР
12
Wei Chen
ВР
23
Huan Fu
ЦЗ
21
Jingchao Meng
ЦП
15
Abraham Halik
ЦП
Главный тренер
Кевин Мускат
Статистика матча Бурирам Юнайтед - Шанхай Порт
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
7
Нарушения
17
4
Офсайды
2
3
Количество передач
420
459
Сейвы
1
0
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
0
2
Информация о матче
Главный судья:
Asker Nadjafaliev, Uzbekistan
Стадион:
Chang Arena, Buriram
Посещаемость:
14161
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