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Аль-Садд - Аль-Иттихад: обзор матча 17 февраля 2026

Аль-Садд
17.02.2026, вторник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 8 тур
1 : 4
Завершен
Аль-Иттихад
10' У. Ауа 18' Ю. Эн-Несири 33' П. Мигель (АГ)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Аль-Садд - Аль-Иттихад
Завершен
90'
+4'
89'
Желтая карточка
Авад Аль-Нашри
Замена
Younes El Hannach ️️️️➡️️ Педро Мигель
84'
Замена
A. Hatim ️️️️➡️️ Акрам Афиф
84'
Замена
Ромен Сайсс ️️️️➡️️ Тарек Салман
84'
78'
Замена
Ян-Карло Шимич ️️️️➡️️ Данилу Перейра
75'
Замена
Абдулазиз Аль-Биши ️️️️➡️️ Уссем Ауа
75'
Замена
Стевен Бергвейн ️️️️➡️️ Рожер Фернандеш
63'
Замена
Авад Аль-Нашри ️️️️➡️️ Маамаду Думбия
63'
Замена
Джордж Иленихена ️️️️➡️️ Юссеф Эн-Несири
58'
Желтая карточка
Фабиньо
45'
+4'
33'
ГОЛ в свои ворота! 0:3! Педро Мигель
Замена
Anas Abdulsalam Abweny ️️️️➡️️ Giovani
25'
18'
ГОЛ! 0:2! Юссеф Эн-Несири
Пас отдал Маамаду Думбия
10'
ГОЛ! 0:1! Уссем Ауа
Гол отменен - офсайд
Роберто Фирмино
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Садд
22
Мешаал Баршам
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
5
Тарек Салман
ЦП
80
Agustin Soria
ЦП
33
Клаудиньо
АП
16
Буалем Хухи
ПВ
11
Акрам Афиф
(К) ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
21
Giovani
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
12
Марио Митай
ЛЗ
3
Стефан Келлер
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
8
Фабиньо
(К) ОП
17
Маамаду Думбия
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Аль-Садд
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
32
Karim Dib
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
3
Younes El Hannach
ЦЗ
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
8
Али Асад
ОП
15
Anas Abdulsalam Abweny
ЦП
68
Zaid Mahmoud
ЦП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
14
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
2-2-2-4
22
Баршам
6
Отавио
2
Мигель
5
Салман
80
33
Клаудиньо
16
Хухи
11
Афиф
21
9
Фирмино
19
Мухика
4-2-2-1-1
1
Райкович
13
Шанкити
15
Кадеш
3
Келлер
12
Митай
2
Перейра
8
Фабиньо
17
Думбия
8
Ауа
78
Фернандеш
21
Эн-Несири
5
Салман
29
Сайсс
29
Сайсс
5
Салман
2
Мигель
3
3
2
Мигель
21
15
15
21
24
Дилросун
24
Дилросун
11
Афиф
23
23
11
Афиф
2
Перейра
4
Шимич
4
Шимич
2
Перейра
17
Думбия
14
Аль-Нашри
14
Аль-Нашри
17
Думбия
78
Фернандеш
34
Бергвейн
34
Бергвейн
78
Фернандеш
8
Ауа
22
Аль-Биши
22
Аль-Биши
8
Ауа
21
Эн-Несири
99
Иленихена
99
Иленихена
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Аль-Садд
Аль-Иттихад
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
32
Karim Dib
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
8
Али Асад
ОП
68
Zaid Mahmoud
ЦП
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Остались в запасе
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
32
Karim Dib
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
8
Али Асад
ОП
68
Zaid Mahmoud
ЦП
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Аль-Садд - Аль-Иттихад
2
Всего ударов по воротам
22
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
1
0
Угловые удары
1
4
Нарушения
11
9
Офсайды
4
3
Количество передач
472
505
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.63
2.19
xGP (предотвращенные голы)
-0.09
-0.09
Информация о матче
Стадион:
Ясим Бин Хамад
Посещаемость:
12763
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