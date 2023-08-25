Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фейха - Аль-Хазм
Аль-Фейха - Аль-Хазм: обзор матча 25 августа 2023
Аль-Фейха
25.08.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Хазм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фейха - Аль-Хазм
89'
Замена
А. Аль-Мемаид
️️️️
Б. Траоре
Замена
М. Павков
️️️️
А. Оникуру
86'
80'
Замена
Я. Аль-Бакр
️️️️
Ю. Аль-Шаммари
80'
Замена
Т. Аль-Мутайри
️️️️
Вина
Замена
А. Аль-Сафари
️️️️
Г. Цимирот
77'
Желтая карточка
М. Маджраши
65'
63'
Замена
М. Бадамоси
️️️️
Н. Аль-Хабаши
Замена
М. Маджраши
️️️️
С. Мандаш
63'
39'
Желтая карточка
Б. Юсеф Аль-Саяли
37'
Пенальти не реализован!
Тозе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фейха
88
Владимир Стойкович
ВР
4
Сами Аль-Хайбари
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
ПЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
7
Анри Оникуру
ЛВ
59
Гойко Цимирот
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Хазм
16
Аймен Дамен
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
12
Фархан Аль-Аазми
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
21
Бен Траоре
ОП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
20
Тозе
АП
29
Вина
АП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Главный тренер
Филипе Гувейя
Аль-Фейха
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
6
Сауд Зидан
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
50
Милан Павков
ЦФ
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
19
Мохаммед Маджраши
ЦФ
Аль-Хазм
23
Ибрахим Заед
ВР
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
2
Язид Аль-Бакр
ПЗ
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦП
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
66
Турки Аль-Мутайри
ЦФ
3-2-2-2-1
88
Стойкович
4
Аль-Хайбари
98
Аль-Кайди
33
Аль-Шуваиш
22
Аль-Бакави
2
Аль-Рашиди
30
Руис
59
Цимирот
7
Оникуру
27
Мандаш
10
Сакала
4-2-3-1
16
Дамен
61
Аль-Отаиб
34
Аль-Дахиль
12
Аль-Аазми
2
Виана
4
Аль-Саяли
21
Траоре
20
Тозе
29
Вина
19
Аль-Хабаши
7
Аль-Шаммари
59
Цимирот
18
Аль-Сафари
18
Аль-Сафари
59
Цимирот
7
Оникуру
50
Павков
50
Павков
7
Оникуру
27
Мандаш
19
Маджраши
19
Маджраши
27
Мандаш
7
Аль-Шаммари
2
Аль-Бакр
2
Аль-Бакр
7
Аль-Шаммари
21
Траоре
99
Аль-Мемаид
99
Аль-Мемаид
21
Траоре
19
Аль-Хабаши
19
Бадамоси
19
Бадамоси
19
Аль-Хабаши
29
Вина
66
Аль-Мутайри
66
Аль-Мутайри
29
Вина
Остались в запасе
Аль-Фейха
Аль-Хазм
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
6
Сауд Зидан
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
23
Ибрахим Заед
ВР
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
Главный тренер
Филипе Гувейя
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
6
Сауд Зидан
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
Остались в запасе
23
Ибрахим Заед
ВР
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
Главный тренер
Вук Рашович
Главный тренер
Филипе Гувейя
Статистика матча Аль-Фейха - Аль-Хазм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
19.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Хазм
1 : 1
10.10.2026
Неом
Новости команд
Все
Аль-Фейха
Аль-Хазм
«Аль-Кадисия» – «Аль-Фейха»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
16:10
Высшая лига: шансы «Аль-Хазма» и «Аль-Насра» на победу в матче 13-го тура
10:52
Высшая лига: шансы «Аль-Кадисии» и «Аль-Фейхи» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:35
Высшая лига: шансы «Халиджа» и «Аль-Хазма» на победу в матче 12-го тура
28 октября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 19 октября 2026
19 октября
«Аль-Кадисия» – «Аль-Фейха»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
16:10
Высшая лига: шансы «Аль-Кадисии» и «Аль-Фейхи» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:35
«Аль-Фейха» – «Аль-Ахли»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 19 октября 2026
19 октября
«Аль-Фейха» – «Аль-Ахли»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
18 октября
«Аль-Шабаб» – «Аль-Фейха»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
11 сентября
Высшая лига: шансы «Аль-Хазма» и «Аль-Насра» на победу в матче 13-го тура
10:52
Высшая лига: шансы «Халиджа» и «Аль-Хазма» на победу в матче 12-го тура
28 октября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 19 октября 2026
19 октября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
18 октября
«Аль-Ахли» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2026
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+