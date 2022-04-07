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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Рейнджерс
Брага - Рейнджерс: обзор матча 07 апреля 2022
Брага
07.04.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Рейнджерс
40'
А. Руис
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Брага - Рейнджерс
Замена
А. Каштру
️️️️
А. Мусрати
82'
Замена
Л. Минейро
️️️️
А. Орта
82'
Замена
П. Оливейра
️️️️
А. Руис
75'
63'
Замена
Д. Арибо
️️️️
Р. Джек
62'
Замена
К. Руф
️️️️
Ф. Сакала
62'
Замена
Б. Баришич
️️️️
Л. Балогун
ГОЛ! 1:0!
А. Руис
Пас отдал
Ю. Медейрос
40'
36'
Желтая карточка
Р. Джек
Желтая карточка
Д. Карму
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Брага
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
25
Леонарду Бута
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
8
Андре Каштру
АП
7
Берна
АП
9
Витинья
ЦФ
18
Мигель Фале
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
4-3-1-2
1
Матеус
70
Силва
3
Тормена
6
Карму
27
Коуто
73
Мусрати
6
Орта
21
Гомеш
21
Орта
9
Руис
45
Медейрос
4-4-1-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
27
Балогун
3
Бейсси
18
Камара
8
Джек
37
Эрфилд
6
Ландстрем
77
Кент
10
Сакала
9
Руис
15
Оливейра
15
Оливейра
9
Руис
6
Орта
30
Минейро
30
Минейро
6
Орта
73
Мусрати
8
Каштру
8
Каштру
73
Мусрати
27
Балогун
3
Баришич
3
Баришич
27
Балогун
8
Джек
18
Арибо
18
Арибо
8
Джек
10
Сакала
7
Руф
7
Руф
10
Сакала
Остались в запасе
Брага
Рейнджерс
74
Франсишку Моура
ЛЗ
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
7
Берна
АП
9
Витинья
ЦФ
18
Мигель Фале
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
74
Франсишку Моура
ЛЗ
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
7
Берна
АП
9
Витинья
ЦФ
18
Мигель Фале
ЦФ
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Брага - Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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