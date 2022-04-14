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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Брага
Рейнджерс - Брага: обзор матча 14 апреля 2022
Рейнджерс
14.04.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Брага
2'
Д. Тавернье
44'
Д. Тавернье (П)
101'
К. Руф
83'
Д. Карму
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Брага
Замена
Ф. Сакала
️️️️
Д. Арибо
106'
106'
Замена
Ж. Горби
️️️️
А. Каштру
Замена
С. Эрфилд
️️️️
К. Руф
106'
105'
Вторая желтая
Ю. Медейрос
105'
Желтая карточка
Ю. Медейрос
ГОЛ! 3:1!
К. Руф
Пас отдал
Д. Арибо
101'
100'
Замена
Л. Минейро
️️️️
А. Мусрати
98'
Желтая карточка
А. Орта
Замена
Л. Балогун
️️️️
Б. Баришич
90'
+1
Желтая карточка
К. Руф
85'
83'
ГОЛ! 2:1!
Д. Карму
Пас отдал
Ю. Медейрос
Замена
Г. Камара
️️️️
Р. Джек
80'
Замена
С. Райт
️️️️
А. Рэмзи
80'
61'
Замена
Витинья
️️️️
А. Руис
61'
Замена
Ю. Медейрос
️️️️
Р. Гомеш
46'
Замена
Ф. Моура
️️️️
А. Орта
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Тавернье
44'
42'
Красная карточка
В. Тормена
ГОЛ! 1:0!
Д. Тавернье
Пас отдал
Д. Арибо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
8
Райан Джек
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
16
Амад Диалло
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
25
Леонарду Бута
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
30
Лукас Минейро
ОП
7
Берна
АП
45
Юри Медейрос
ЦФ
18
Мигель Фале
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
4-4-1-1
1
МакГрегор
3
Баришич
3
Бейсси
6
Голдсон
2
Тавернье
8
Джек
18
Арибо
21
Рэмзи
6
Ландстрем
77
Кент
7
Руф
4-3-2-1
1
Матеус
70
Силва
15
Оливейра
6
Карму
3
Тормена
73
Мусрати
6
Орта
21
Гомеш
8
Каштру
21
Орта
9
Руис
3
Баришич
27
Балогун
27
Балогун
3
Баришич
8
Джек
18
Камара
18
Камара
8
Джек
7
Руф
37
Эрфилд
37
Эрфилд
7
Руф
21
Рэмзи
11
Райт
11
Райт
21
Рэмзи
18
Арибо
10
Сакала
10
Сакала
18
Арибо
6
Орта
74
Моура
74
Моура
6
Орта
8
Каштру
29
Горби
29
Горби
8
Каштру
73
Мусрати
30
Минейро
30
Минейро
73
Мусрати
21
Гомеш
45
Медейрос
45
Медейрос
21
Гомеш
9
Руис
9
Витинья
9
Витинья
9
Руис
Остались в запасе
Рейнджерс
Брага
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
12
Тиагу Са
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
7
Берна
АП
18
Мигель Фале
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
7
Берна
АП
18
Мигель Фале
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Рейнджерс - Брага
1
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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