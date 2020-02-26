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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Рейнджерс
Брага - Рейнджерс: обзор матча 26 февраля 2020
Брага
26.02.2020, среда, 20:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Рейнджерс
61'
Р. Кент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Рейнджерс
Желтая карточка
А. Руис
90'
+4
Желтая карточка
Р. Эшгайю
89'
78'
Замена
О. Ожо
️️️️
Ф. Камбери
73'
Желтая карточка
Ф. Камбери
72'
Замена
Д. Арибо
️️️️
Я. Хаджи
Замена
А. Руис
️️️️
Д. Карму
64'
61'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кент
Пас отдал
Я. Хаджи
Замена
Галено
️️️️
Р. Силва
53'
Желтая карточка
Д. Карму
47'
Замена
Ж. Новейш
️️️️
Ж. Палинья
46'
45'
+1
Пенальти не реализован!
Я. Хаджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Нуну Секейра
ЦП
15
Франсержио
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
22
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Брага
12
Тиагу Са
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
4-1-2-1-2
1
Матеус
34
Силва
2
Виана
6
Карму
47
Эшгайю
6
Палинья
6
Секейра
15
Франсержио
21
Орта
7
Тринкау
26
Паулинью
4-3-2-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
25
Эдмундсон
3
Баришич
37
Эрфилд
10
Дэвис
8
Джек
10
Хаджи
77
Кент
22
Камбери
34
Силва
13
Галено
13
Галено
34
Силва
6
Палинья
7
Новейш
7
Новейш
6
Палинья
6
Карму
9
Руис
9
Руис
6
Карму
22
Камбери
9
Ожо
9
Ожо
22
Камбери
10
Хаджи
18
Арибо
18
Арибо
10
Хаджи
Остались в запасе
Брага
Рейнджерс
3
Витор Тормена
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
6
Андре Орта
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
3
Витор Тормена
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
6
Андре Орта
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Брага - Рейнджерс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Андреас Экберг
Стадион:
Брага Мунисипаль
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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