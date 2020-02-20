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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Брага
Рейнджерс - Брага: обзор матча 20 февраля 2020
Рейнджерс
20.02.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Брага
67'
Я. Хаджи
75'
Д. Арибо
82'
Я. Хаджи
11'
Франсержио
59'
А. Руис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Брага
83'
Замена
Ж. Новейш
️️️️
Ж. Палинья
ГОЛ! 3:2!
Я. Хаджи
82'
ГОЛ! 2:2!
Д. Арибо
75'
Замена
Г. Стюарт
️️️️
Б. Баришич
73'
70'
Замена
А. Орта
️️️️
А. Руис
69'
Желтая карточка
Галено
Замена
Ф. Камбери
️️️️
Р. Кент
68'
ГОЛ! 1:2!
Я. Хаджи
Пас отдал
С. Дэвис
67'
59'
ГОЛ! 0:2!
А. Руис
Пас отдал
Тринкау
Желтая карточка
Д. Арибо
58'
Замена
Д. Арибо
️️️️
Г. Камара
54'
Желтая карточка
А. Морелос
41'
12'
Замена
Галено
️️️️
Уоллес
11'
ГОЛ! 0:1!
Франсержио
Пас отдал
Ж. Палинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Брага
1
Матеус
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
15
Франсержио
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
16
Энди Халлидэй
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
11
Диогу Виана
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
4-3-2-1
1
МакГрегор
3
Баришич
25
Катич
6
Голдсон
2
Тавернье
18
Камара
37
Эрфилд
10
Дэвис
77
Кент
10
Хаджи
9
Морелос
3-3-1-3
1
Матеус
34
Силва
2
Виана
6
Секейра
47
Эшгайю
6
Палинья
13
Уоллес
15
Франсержио
26
Паулинью
9
Руис
7
Тринкау
18
Камара
18
Арибо
18
Арибо
18
Камара
3
Баришич
21
Стюарт
21
Стюарт
3
Баришич
77
Кент
22
Камбери
22
Камбери
77
Кент
13
Уоллес
13
Галено
13
Галено
13
Уоллес
9
Руис
6
Орта
6
Орта
9
Руис
6
Палинья
7
Новейш
7
Новейш
6
Палинья
Остались в запасе
Рейнджерс
Брага
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
16
Энди Халлидэй
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
11
Диогу Виана
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
12
Тиагу Са
ВР
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
16
Энди Халлидэй
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Остались в запасе
11
Диогу Виана
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
12
Тиагу Са
ВР
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Статистика матча Рейнджерс - Брага
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Айброкс
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