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    Рейнджерс - результаты

    Город Глазго
    Дивизион Шотландия-Премьер-Лига
    Сайт http://www.rangers.co.uk/
    Стадион Айброкс
    Тренер Майкл Бил
    Турниры:
    Шотландия. Премьер-лига (2022/2023)
    26 тур
    		18 февраля, суббота 18:00 Ливингстон 0:3 Рейнджерс
    25 тур
    		4 февраля, суббота 18:00 Рейнджерс 2:1 Росс Каунти
    24 тур
    		1 февраля, среда 22:45 Хартс 0:3 Рейнджерс
    23 тур
    		28 января, суббота 18:00 Рейнджерс 2:0 Сент-Джонстон
    22 тур
    		18 января, среда 23:00 Килмарнок 2:3 Рейнджерс
    21 тур
    		8 января, воскресенье 19:00 Данди Юнайтед 0:2 Рейнджерс
    20 тур
    		2 января, понедельник 15:30 Рейнджерс 2:2 Селтик
    19 тур
    		28 декабря, среда 22:45 Рейнджерс 3:0 Мазервелл
    18 тур
    		23 декабря, пятница 22:30 Росс Каунти 0:1 Рейнджерс
    7 тур
    		20 декабря, вторник 23:00 Абердин 2:3 Рейнджерс
    17 тур
    		15 декабря, четверг 23:00 Рейнджерс 3:2 Хиберниан
    16 тур
    		12 ноября, суббота 15:30 Сент-Миррен 1:1 Рейнджерс
    15 тур
    		9 ноября, среда 22:45 Рейнджерс 1:0 Хартс
    14 тур
    		6 ноября, воскресенье 15:00 Сент-Джонстон 2:1 Рейнджерс
    13 тур
    		29 октября, суббота 17:00 Рейнджерс 4:1 Абердин
    12 тур
    		22 октября, суббота 17:00 Рейнджерс 1:1 Ливингстон
    11 тур
    		16 октября, воскресенье 14:00 Мазервелл 1:2 Рейнджерс
    10 тур
    		8 октября, суббота 17:00 Рейнджерс 4:0 Сент-Миррен
    9 тур
    		1 октября, суббота 14:30 Хартс 0:4 Рейнджерс
    8 тур
    		17 сентября, суббота 17:00 Рейнджерс 2:1 Данди Юнайтед
    6 тур
    		3 сентября, суббота 14:30 Селтик 4:0 Рейнджерс
    5 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Рейнджерс 4:0 Росс Каунти
    4 тур
    		20 августа, суббота 14:30 Хиберниан 2:2 Рейнджерс
    3 тур
    		13 августа, суббота 17:00 Рейнджерс 4:0 Сент-Джонстон
    2 тур
    		6 августа, суббота 17:00 Рейнджерс 2:0 Килмарнок
    1 тур
    		30 июля, суббота 14:00 Ливингстон 1:2 Рейнджерс
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