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Шотландия. Премьер-лига
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Рейнджерс
Результаты
€ 142,55 млн
Рейнджерс - результаты матчей
Глазго
Шотландия. Премьер-лига
Стадион:
Айброкс
Сайт:
http://www.rangers.co.uk/
Тренер:
Данни Рель
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Шотландия. Премьер-Лига. 2017/2018
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Шотландия. Премьер-Лига. Плей-офф - понижение 2014/2015
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Шотландия. Премьер-Лига. 2011/2012
Лига Европы. 2010/2011
Лига Чемпионов. 2010/2011
Шотландия. Премьер-Лига. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Лига Чемпионов. 2009/2010
Чемпионат Шотландии. 2009/2010
Товарищеский турнир. Emirates Cup. 2009
Кубок УЕФА. Финал 2007/2008
Кубок УЕФА. 2007/2008
Лига Чемпионов. 2007/2008
28.10 | 23:00
Хартс
2 : 2
Рейнджерс
24.10 | 17:00
Рейнджерс
4 : 0
Сент-Джонстон
17.10 | 22:00
Данди
2 : 2
Рейнджерс
10.10 | 17:00
Рейнджерс
0 : 0
Килмарнок
20.09 | 14:00
Селтик
0 : 1
Рейнджерс
09.09 | 21:45
Рейнджерс
1 : 0
Сент-Миррен
05.09 | 17:00
Рейнджерс
1 : 0
Мазервелл
02.09 | 22:00
Фалкирк
1 : 2
Рейнджерс
30.08 | 14:00
Абердин
0 : 1
Рейнджерс
09.08 | 18:00
Рейнджерс
1 : 2
Хиберниан
31.07 | 22:00
Данди Юнайтед
1 : 1
Рейнджерс
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