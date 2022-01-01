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Шотландия. Премьер-лига
Команды
Рейнджерс
Состав
€ 142,55 млн
Рейнджерс - состав команды
Глазго
Шотландия. Премьер-лига
Стадион:
Айброкс
Сайт:
http://www.rangers.co.uk/
Тренер:
Данни Рель
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Пандур Ивор
Вра
26
€ 4.5 млн
1
Батлэнд Джек
Вра
33
€ 1.5 млн
31
Келли Лиам
Вра
30
€ 0.8 млн
51
Rydnn Mcguire
Вра
-
37
Фернандес Эммануэль
Защ
24
€ 18 млн
25
Ромменс Тур
Защ
23
€ 7 млн
18
Неделькович Коста
Защ
20
€ 6 млн
4
Годфри Бен
Защ
28
€ 5 млн
29
Пенрис Джеймс
Защ
27
€ 2.5 млн
21
Стерлинг Дужон
Защ
27
€ 2.5 млн
3
Ааронс Макс
Защ
26
€ 2.5 млн
4
Суттар Джон
Защ
30
€ 2 млн
24
Маханья Олвету
Защ
22
€ 2 млн
2
Тавернье Джеймс
Защ
35
€ 0.5 млн
43
Раскин Николас
Пол
25
€ 12 млн
42
Чуквуани Точи
Пол
23
€ 5 млн
6
Нил Дэн
Пол
24
€ 4.5 млн
2
МакКрори Росс
Пол
28
€ 3 млн
14
Девлин Кэмерон
Пол
28
€ 2 млн
22
Драгоевич Ваня
Пол
20
-
17
Йокота Дайсуке
Пол
-
29
Игамане Хамза
Нап
24
€ 18 млн
9
Шермити Юссеф
Нап
22
€ 15 млн
26
Буанани Бадредин
Нап
21
€ 10 млн
23
Гассама Джейди
Нап
23
€ 6 млн
19
Келси Кевин
Нап
22
€ 4 млн
7
Шенклэнд Лоуренс
Нап
31
€ 3 млн
28
Миовски Боян
Нап
27
€ 2.5 млн
52
Кертис Финдли
Нап
20
€ 2 млн
45
Маккосленд Росс
Нап
23
€ 0.75 млн
17
Daisuke Yokota
Нап
-
20
Ryan Don Naderi
Нап
-
10
Min-su Kim
Нап
-
Всего игроков: 33, из них вратарей: 4, защитников: 10, полузащитников: 7, нападающих: 12
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