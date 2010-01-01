Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
5
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
9
1
2
27
10
17
28
11
6
4
1
16
8
8
22
12
5
4
3
14
10
4
19
11
5
3
3
19
17
2
18
11
4
3
4
15
12
3
15
12
4
3
5
12
15
-3
15
11
3
5
3
15
16
-1
14
12
3
5
4
15
19
-4
14
12
3
3
6
14
20
-6
12
11
3
2
6
12
14
-2
11
12
2
4
6
12
25
-13
10
11
2
3
6
11
16
-5
9
Команда
2
3
5
8
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
15
5
10
13
5
3
2
0
10
4
6
11
6
3
2
1
11
7
4
11
5
3
1
1
7
2
5
10
6
3
1
2
8
5
3
10
6
2
3
1
10
9
1
9
6
2
2
2
8
10
-2
8
6
2
1
3
5
5
0
7
6
2
1
3
4
8
-4
7
5
1
3
1
5
6
-1
6
6
1
2
3
7
15
-8
5
6
0
1
5
5
11
-6
1
Команда
3
7
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
12
5
7
15
6
3
3
0
9
6
3
12
6
2
3
1
6
5
1
9
5
2
2
1
6
5
1
8
6
2
2
2
10
10
0
8
6
2
1
3
4
5
-1
7
6
2
1
3
9
13
-4
7
6
1
2
3
10
12
-2
5
6
1
2
3
5
10
-5
5
6
1
2
3
5
10
-5
5
5
1
1
3
4
5
-1
4
5
1
1
3
7
9
-2
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире