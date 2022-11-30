- 27 февраля
- 08:10 «Селтик» выиграл Кубок шотландской лиги в 6-й раз за последние 7 сезонов. В финале победили «Рейнджерс» 1
- 26 января
- 14:50 «Рейнджерс»: «Дзюба? Это не для нас» 1
- 2 января
- 21:21 ШПЛ. «Рейнджерс» упустил победу над «Селтиком» (2:2)
- 30 ноября 2022
- 04:13 Фото «Рейнджерс» назначили нового главного тренера
- 21 ноября 2022
- 19:52 Ван Бронкхорст уволен из «Рейнджерс». Он проработал в клубе 1 год и 3 дня
- 2 ноября 2022
- 07:20 «Рейнджерс» ван Бронкхорста обновил антирекорд Лиги чемпионов 1
- 27 октября 2022
- 00:04 Лига чемпионов. «Ливерпуль» разгромил «Аякс», «Наполи» – «Рейнджерс». У Симеоне дубль
- 13 октября 2022
- 00:27 Салах сделал самый быстрый хет-трик в истории ЛЧ. Он забил 3 гола «Рейнджерс» за 6 минут 3
- 12 октября 2022
- 23:53 Лига чемпионов. «Ливерпуль» вынес «Рейнджерс – 7:1! Салах сделал хет-трик 1
- 4 октября 2022
- 23:55 Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Рейнджерс», «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Айнтрахтом»
- 15 сентября 2022
- 21:21 УЕФА не будет наказывать «Рейнджерс» за нарушение своего запрета 2
- 09:09 Макгрегор сыграл за «Рейнджерс» в ЛЧ в трех разных десятилетиях 1
- 08:24 «Рейнджерс» нарушил запрет УЕФА перед матчем ЛЧ с «Наполи» 4
- 00:20 Лига чемпионов. «Наполи» на выезде разгромил «Рейнджерс» ван Бронкхорста, Хвича отыграл 90 минут
- 13 сентября 2022
- 21:19 «Рейнджерс» поставят гимн Великобритании перед матчем ЛЧ с «Наполи» вопреки запрету УЕФА 4
- 12 сентября 2022
- 18:04 Текст Похороны Елизаветы II влияют на английский футбол: отменен целый тур, не хватает полиции на матчи 1
- 11 сентября 2022
- 15:26 Матч ЛЧ «Рейнджерс» – «Наполи» перенесен 1
- 9 сентября 2022
- 16:42 Матч ЛЧ «Рейнджерс» – «Наполи» могут перенести из-за смерти Елизаветы II 1
- 7 сентября 2022
- 21:35 Лига чемпионов. «Аякс» разгромил «Рейнджерс» ван Бронкхорста
- 3 сентября 2022
- 16:30 ШПЛ. «Селтик» разгромил «Рейнджерс» – 4:0 2