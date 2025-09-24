24 сентября 2025 года в 22:00 состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги Европы. В Венгрии флагман местного футбола «Ференцварош» сыграет с чешской «Викторией».

«Рейнджерс»

Команда из Глазго переживает очень непростые времена. Назначение тренера Рассела Мартина не приносит успеха, а оборачивается для «Джерс» настоящей катастрофой. «Синие» с треском провалили старт кампании на внутренней арене, занимая предпоследнюю (!) строчку в турнирной таблице. Это обстоятельство не добавляет оптимизма в преддверии начала пути в ЛЕ.

Последние три игры:

Рейнджерс – Хайберниан 2:0

Рейнджерс – Хартс 0:2

Рейнджерс – Селтик 0:0

«Генк»

Недалеко от своего ближайшего оппонента ушел и «Генк». Бельгийцы застряли в зоне вылета в своем домашнем чемпионате и, как и «Джерс», активно подумывают о смене рулевого.

Последние три игры:

Генк – Юнион Сент-Жиллуаз 1:2

Генк – Шарлеруа 0:1

Андерлехт – Генк 1:1

Прогноз на матч «Рейнджерс» – «Генк»

На «Айброкс» встретятся два кризисных коллектива. В новом сезоне «Рейнджерс» уже однажды пострадал от бельгийцев (были уничтожены «Брюгге» в квалификации ЛЧ) и теперь попробуют избежать подобных последствий. Считаем, что команда из Глазго соберется и как минимум не уступит «Генку» на своем поле.

Прогноз: победа «Рейнджерс» с форой 0, кеф – 1.82. Прогноз на счет – 2:1.