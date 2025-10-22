23 октября в Бергене состоится матч третьего тура Лиги Европы между норвежским «Бранном» и шотландским «Рейнджерс». Команды находятся в разном эмоциональном состоянии: хозяева набрали отличный ход, тогда как гости переживают непростой период в еврокубке.

«Бранн»

Норвежцы проводят успешный отрезок сезона, особенно на домашней арене, где выиграли пять последних матчей. В Лиге Европы команда выглядит уверенно и после минимальной победы над «Утрехтом» (1:0) рассчитывает укрепить позиции в группе. «Бранн» демонстрирует агрессивную игру на флангах и эффективно использует стандартные положения. В последних пяти встречах клуб забил семь голов и пропустил шесть, а средняя результативность составляет 1.40 мяча за матч. При этом в защите не всe идеально – команда часто позволяет соперникам создавать моменты. Тем не менее в Бергене «Бранн» выступает мощно и уверенно, что делает его опасным оппонентом для любого клуба.

«Рейнджерс»

Шотландцы начали Лигу Европы неудачно: три поражения подряд, включая обидное в Австрии от «Штурма» (1:2). Внутри страны команда выглядит стабильнее, но в еврокубках испытывает сложности с реализацией. За последние пять матчей «Рейнджерс» забил шесть голов и пропустил семь, а показатель результативности и пропущенных почти равен – по 1.20 за игру. Коллектив регулярно допускает ошибки в обороне, особенно на выезде, где часто теряет концентрацию во втором тайме. Однако атакующая линия всe же сохраняет потенциал: шотландцы забивают в четырeх последних матчах подряд и наверняка постараются навязать борьбу хозяевам.

Факты о командах

«Бранн»

Побеждает в 5 последних матчах дома

Забивает в 11 из 13 последних встреч

В среднем: 1.40 забитого и 1.20 пропущенного за игру

Не проигрывает в 4 из 5 последних матчей

«Рейнджерс»

Проигрывает в 3 последних матчах Лиги Европы

Забивает в 4 матчах подряд

Пропускает в 5 последних встречах

Средние показатели: 1.20 забитого и 1.40 пропущенного гола за игру

Прогноз на матч «Бранн» – «Рейнджерс»

Матч обещает быть равным и напряжeнным: обе команды играют с акцентом на атаку, но не лишены проблем в обороне. «Бранн» отлично чувствует себя на своeм поле и вряд ли позволит сопернику полностью захватить инициативу. «Рейнджерс» будет действовать активно в ответных атаках и, скорее всего, также отметится голом. Ожидается открытая игра с обменом забитыми мячами и немалым количеством моментов. При этом хозяева выглядят немного предпочтительнее – стабильность дома и уверенность в действиях делают их фаворитом встречи.

Рекомендованные ставки