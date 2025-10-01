2 октября 2025 года на стадионе «Либенауэр» в Граце состоится матч второго тура Лиги Европы, в котором австрийский «Штурм» примет шотландский «Рейнджерс». Этот матч будет важным для обеих команд, которые стремятся улучшить свои шансы на выход из группы.

«Штурм»

«Штурм» в последних играх Лиги Европы не показал хороших результатов, потерпев поражение от «Мидтьюлланда» (0:2). В последних 5 играх команда забила 5 голов (в среднем 1.00 гола за матч), но при этом пропустила 3 гола. В обороне австрийцы выглядят более уверенно, пропуская в среднем всего 0.60 гола за матч. В чемпионате Австрии «Штурм» продемонстрировал хорошие результаты, победив «Хартберг» (1:0) в последнем туре, и будет стремиться использовать свою домашнюю арену для борьбы с более сильным соперником в Лиге Европы.

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» также находится в не лучшей форме. В последнем матче Лиги Европы команда проиграла «Генку» (0:1), что продолжает их серию без побед в турнире. В последних 5 играх команда забила всего 4 гола (в среднем 0.80 гола за матч) и пропустила 4 гола (в среднем 0.80 гола за игру). «Рейнджерс» не может похвастаться стабильностью в атаке и обороне. В выездных играх команда также не может продемонстрировать уверенность, и матч против «Штурма» будет для них настоящим испытанием.

Факты о командах

«Штурм»

В последних 5 играх «Штурм» забивает в среднем 1.00 гола за игру

В последних 5 играх команда пропускает в среднем 0.60 гола за игру

«Штурм» забивает в 7 из последних 8 матчей

Не проигрывает в 5 последних матчах

«Рейнджерс»

В последних 5 играх «Рейнджерс» забивает в среднем 0.80 гола за игру

В последних 5 играх «Рейнджерс» пропускает в среднем 0.80 гола за игру

«Рейнджерс» не выигрывает в 3 последних матчах Лиги Европы

Пропускает в 5 из 6 последних матчей

Прогноз на матч «Штурм» – «Рейнджерс»

«Штурм» на своем стадионе выглядит фаворитом встречи, несмотря на неудачи в Лиге Европы. Команда продемонстрировала хорошую оборону в последних играх, а также стабильность в атаке. «Рейнджерс» в последние недели испытывает трудности как в атаке, так и в обороне. Шотландцы не смогли победить в последних выездных матчах, и их игра в Лиге Европы оставляет желать лучшего. С учетом текущей формы команд, «Штурм» имеет хорошие шансы на победу в этом поединке.

Рекомендованные ставки