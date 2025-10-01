Введите ваш ник на сайте
«Штурм» – «Рейнджерс»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 2.10

01 октября 2025 10:15
Штурм - Рейнджерс
02 окт. 2025, четверг 22:00 | Лига Европы, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Штурма»
Сделать ставку

2 октября 2025 года на стадионе «Либенауэр» в Граце состоится матч второго тура Лиги Европы, в котором австрийский «Штурм» примет шотландский «Рейнджерс». Этот матч будет важным для обеих команд, которые стремятся улучшить свои шансы на выход из группы.

«Штурм»

«Штурм» в последних играх Лиги Европы не показал хороших результатов, потерпев поражение от «Мидтьюлланда» (0:2). В последних 5 играх команда забила 5 голов (в среднем 1.00 гола за матч), но при этом пропустила 3 гола. В обороне австрийцы выглядят более уверенно, пропуская в среднем всего 0.60 гола за матч. В чемпионате Австрии «Штурм» продемонстрировал хорошие результаты, победив «Хартберг» (1:0) в последнем туре, и будет стремиться использовать свою домашнюю арену для борьбы с более сильным соперником в Лиге Европы.

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» также находится в не лучшей форме. В последнем матче Лиги Европы команда проиграла «Генку» (0:1), что продолжает их серию без побед в турнире. В последних 5 играх команда забила всего 4 гола (в среднем 0.80 гола за матч) и пропустила 4 гола (в среднем 0.80 гола за игру). «Рейнджерс» не может похвастаться стабильностью в атаке и обороне. В выездных играх команда также не может продемонстрировать уверенность, и матч против «Штурма» будет для них настоящим испытанием.

Факты о командах

«Штурм»

  • В последних 5 играх «Штурм» забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • В последних 5 играх команда пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • «Штурм» забивает в 7 из последних 8 матчей
  • Не проигрывает в 5 последних матчах

«Рейнджерс»

  • В последних 5 играх «Рейнджерс» забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • В последних 5 играх «Рейнджерс» пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • «Рейнджерс» не выигрывает в 3 последних матчах Лиги Европы
  • Пропускает в 5 из 6 последних матчей

Прогноз на матч «Штурм» – «Рейнджерс»

«Штурм» на своем стадионе выглядит фаворитом встречи, несмотря на неудачи в Лиге Европы. Команда продемонстрировала хорошую оборону в последних играх, а также стабильность в атаке. «Рейнджерс» в последние недели испытывает трудности как в атаке, так и в обороне. Шотландцы не смогли победить в последних выездных матчах, и их игра в Лиге Европы оставляет желать лучшего. С учетом текущей формы команд, «Штурм» имеет хорошие шансы на победу в этом поединке.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Штурма» – коэффициент 2.10
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Обе забьют – нет – коэффициент 2.05

2.10
Победа «Штурма»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Лига Европы Рейнджерс Штурм
