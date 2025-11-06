06.11.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы, 4 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Рейнджерс
Рейнджерс
3-2-2-2-1
1
Батлэнд
2
Тавернье
34
Джига
4
Суттар
16
Мегома
3
Ааронс
18
Бэррон
43
Раскин
47
Мур
23
Гассама
9
Шермити
3-2-2-2-1
99
Свилар
5
Н'Дика
23
Манчини
22
Эрмосо
2
Челик
33
Цимикас
4
Кристанте
21
Эль-Айнауи
18
Соуле
7
Пеллегрини
9
Довбик
43
Раскин
10
Диоманде
10
Диоманде
43
Раскин
16
Мегома
19
Осгор
19
Осгор
16
Мегома
23
Гассама
90
Данило
90
Данило
23
Гассама
9
Шермити
28
Миовски
28
Миовски
9
Шермити
47
Мур
52
Кертис
52
Кертис
47
Мур
33
Цимикас
2
Ренш
2
Ренш
33
Цимикас
2
Челик
43
Уэсли
43
Уэсли
2
Челик
9
Довбик
61
Писилли
61
Писилли
9
Довбик
7
Пеллегрини
17
Коне
17
Коне
7
Пеллегрини
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
Остались в запасе
Рейнджерс
Рома
31
Лиам Келли
ВР
34
Киран Райт
ВР
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
16
Лайалл Кэмерон
АП
11
Оливер Антман
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
4
Alessandro Romano
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
34
Киран Райт
ВР
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
16
Лайалл Кэмерон
АП
11
Оливер Антман
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
4
Alessandro Romano
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Рейнджерс - Рома
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
11
17
Офсайды
2
3
Количество передач
383
580
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
89
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.86
2.03
xGP (предотвращенные голы)
0.35
0.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Рейнджерс» против «Ромы», 4 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс» – «Рома»
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Источник: «Бомбардир»