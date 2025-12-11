11.12.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы, 6 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ференцварош
Ференцварош
3-2-3-2
99
27
Сиссе
22
Салаи
27
Тот
47
О'Доуда
25
Макрецкис
11
Деле
36
Каничовски
23
Этвеш
25
Варга
28
Раемакерс
3-2-2-1-2
1
Батлэнд
2
Тавернье
24
Джига
37
Фернандес
3
Ааронс
30
Мегома
23
Раскин
8
Бэррон
23
Гассама
9
Данило
28
Миовски
36
Каничовски
18
Ромао
18
Ромао
36
Каничовски
23
Этвеш
16
Закариассен
16
Закариассен
23
Этвеш
47
О'Доуда
20
Каду
20
Каду
47
О'Доуда
11
Деле
75
Жозеф
75
Жозеф
11
Деле
25
Варга
8
Пешич
8
Пешич
25
Варга
3
Ааронс
21
Стерлинг
21
Стерлинг
3
Ааронс
2
Тавернье
11
Осгор
11
Осгор
2
Тавернье
23
Гассама
47
Мур
47
Мур
23
Гассама
9
Данило
52
Кертис
52
Кертис
9
Данило
28
Миовски
9
Шермити
9
Шермити
28
Миовски
Остались в запасе
Ференцварош
Рейнджерс
63
Даниэль Радноти
ВР
71
Csongor Lakatos
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
54
B. Nagy
ЦП
62
Benjámin Gólik
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
31
Лиам Келли
ВР
51
Calum Adamson
ЦП
25
Лайалл Кэмерон
АП
61
Lewis Stewart
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
63
Даниэль Радноти
ВР
71
Csongor Lakatos
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
54
B. Nagy
ЦП
62
Benjámin Gólik
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
51
Calum Adamson
ЦП
25
Лайалл Кэмерон
АП
61
Lewis Stewart
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Ференцварош - Рейнджерс
1
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
15
13
Офсайды
2
0
Количество передач
493
395
Сейвы
1
1
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.71
1.15
xGP (предотвращенные голы)
-0.21
-0.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Ференцварош» против «Рейнджерс», 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» – «Рейнджерс»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»