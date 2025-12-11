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  • «Ференцварош» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

«Ференцварош» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

11 декабря 2025, 19:35
Ференцварош
11.12.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
2 : 1
Завершен
Рейнджерс
45+5' Б. Этвеш 72' Б. Варга
27' Б. Миовски
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
99
Dávid Gróf
ВР
27
Ибрахим Сиссе
(К) ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
36
Гавриэль Каничовски
АП
11
Деле
ЛВ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
25
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
30
Джейден Мегома
ЛЗ
24
Нассер Джига
ЦЗ
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К) ПЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
23
Николас Раскин
ЦП
8
Коннор Бэррон
ЦП
23
Джейди Гассама
ЛВ
28
Боян Миовски
ЦФ
9
Данило
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Ференцварош
63
Даниэль Радноти
ВР
18
Жулио Ромао
ОП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
54
B. Nagy
ЦП
20
Каду
ПВ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
62
Benjámin Gólik
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
51
Calum Adamson
ЦП
11
Тело Осгор
АП
25
Лайалл Кэмерон
АП
47
Майки Мур
ЛВ
52
Финдли Кертис
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
61
Lewis Stewart
ЦФ
3-2-3-2
99
27
Сиссе
22
Салаи
27
Тот
47
О'Доуда
25
Макрецкис
11
Деле
36
Каничовски
23
Этвеш
25
Варга
28
Раемакерс
3-2-2-1-2
1
Батлэнд
2
Тавернье
24
Джига
37
Фернандес
3
Ааронс
30
Мегома
23
Раскин
8
Бэррон
23
Гассама
9
Данило
28
Миовски
36
Каничовски
18
Ромао
18
Ромао
36
Каничовски
23
Этвеш
16
Закариассен
16
Закариассен
23
Этвеш
47
О'Доуда
20
Каду
20
Каду
47
О'Доуда
11
Деле
75
Жозеф
75
Жозеф
11
Деле
25
Варга
8
Пешич
8
Пешич
25
Варга
3
Ааронс
21
Стерлинг
21
Стерлинг
3
Ааронс
2
Тавернье
11
Осгор
11
Осгор
2
Тавернье
23
Гассама
47
Мур
47
Мур
23
Гассама
9
Данило
52
Кертис
52
Кертис
9
Данило
28
Миовски
9
Шермити
9
Шермити
28
Миовски
Остались в запасе
Ференцварош
Рейнджерс
63
Даниэль Радноти
ВР
71
Csongor Lakatos
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
54
B. Nagy
ЦП
62
Benjámin Gólik
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
31
Лиам Келли
ВР
51
Calum Adamson
ЦП
25
Лайалл Кэмерон
АП
61
Lewis Stewart
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
63
Даниэль Радноти
ВР
71
Csongor Lakatos
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
54
B. Nagy
ЦП
62
Benjámin Gólik
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
51
Calum Adamson
ЦП
25
Лайалл Кэмерон
АП
61
Lewis Stewart
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Ференцварош - Рейнджерс
1
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
15
13
Офсайды
2
0
Количество передач
493
395
Сейвы
1
1
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.71
1.15
xGP (предотвращенные голы)
-0.21
-0.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Ференцварош» против «Рейнджерс», 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» – «Рейнджерс»

«Ференцварош» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Рейнджерс Ференцварош
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